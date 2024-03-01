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DİLAN POLAT’TAN YENİ ŞARKI

DİLAN POLAT’TAN YENİ ŞARKI
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05 Ekim 2024 - 9:18

Kara para aklama,yasa dışı bahis,suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından yargılandıkları davada 10 ay sonra tahliyelerine karar verilen Dilan Polat-Engin Polat çifti geçtiğimiz gün vergi suçu soruşturması kapsamında ifade verdi.
Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı eskiden olduğu gibi aktif olarak kullanamayacağını dile getiren Dilan Polat sözünde durmadı.İfade vermek üzere savcılık katında beklediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat, ifade sonrası otomobilinde yeni şarkısının bir kısmını takipçileriyle paylaştı.Dilan Polat,yeni şarkısını söylerken ünlü fenomene eşi Engin Polat da eşlik etti.Sosyal medyada paylaşım yapmama kararını devam ettiremeyen Dilan Polat’ın “Enerci” adlı şarkısından sonra yeni şarkısında geçen “Biz yeni gelmedik,geri geldik” sözleri dikkat çekti.
2023 yılının Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle tutuklanan Dilan Polat, 10 ay tutukluluk süresinden sonra Ağustos ayında tahliye olmasının akabinde eşi Engin Polat 19 Ağustos tarihinde tahliye oldu.

“BİZ YENİ GELMEDİK,GERİ GELDİK”

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin sosyal medyadaki paylaşımları ilgi çekmeye devam ederken, Dilan Polat takipçilerine sürpriz yaparak yeni şarkısının bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.Fenomen çift, arabada şarkılarını söylerken,Dilan Polat’ın “Biz yeni gelmedik,geri geldik” sözü ile gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

24 SAAT İÇİNDE 77 İNSTAGRAM HİKAYESİ

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmayacağını dile getiren Dilan Polat sözünde duramadı.
Kısa süre içinde sosyal medyaya geri dönen ünlü fenomen, sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak dikkat çekti. Polat, 24 saat içinde tam olarak 77 İnstagram hikayesi ile takipçilerinin ilgisini canlı tutmayı sağlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

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