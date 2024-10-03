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SON DAKİKA! İsrail’den İran’a misilleme kararı

SON DAKİKA! İsrail’den İran’a misilleme kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 14:33

İsrail medyasının son dakika haberine göre, İsrail’de kabine İran’ın füze saldırısına karşılık verme kararı aldı..

Gazze’ye ölüm yağdıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, savaşı geniş bir alana yaymak için Lübnan’a saldırdı.

Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’in Lübnan’a başlattığı saldırılar sürdürürken, İran ise daha fazla sessiz kalamadı..

İran, İsrail’e yaklaşık 500 füze ateşledi.

Saldırı sonrası başkent Tel Aviv dahil birçok noktada hasar oluşurken, İsrail Savaş Kabinesi acil toplandı.

En büyük destekçisi ABD ile istişare yapan İsrail kararını verdi.

İSRAİL İRAN’A KARŞILIK VERECEK

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi.

Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra “güçlü bir karşılık” verilmesi kararının alındığı belirtti.

STRATEJİK BÖLGELER HEDEF ALINACAK

Haberde, İsrail’in İran’daki “stratejik bölgeleri” hedef almayı planladığı da öne sürüldü.

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