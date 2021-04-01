Acun’un Silme Nedeni Ortaya Çıktı

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Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Barış Murat Yağcı’yı takipten çıkarmıştı. İddiaya göre Ilıcalı’nın, Bölükbaşı’nı kötü oyunculuğu yüzünden birkaç kez uyarmasına rağmen kendisini dikkate almadığı için sildiği ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışması ile tanınan Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Barış Murat Yağcı’yı sosyal medya platformu Instagram’dan takipten çıkarmıştı.

BİRKAÇ KEZ UYARILDI

Magazin kulislerinde konuşulmaya başlanan olayın iç yüzü de ortaya çıktı. Yakın zamanda Exxen’de yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başlayan Nisa Bölükbaşı, iddiaya göre Acun Ilıcalı tarafından oyunculuğunun kötü olması nedeniyle uyarıldı.

İKİSİNİ BİRDEN TAKİPTEN ÇIKTI

Ancak performansında değişim kaydedilmeyen Bölükbaşı, Ilıcalı’yı da dikkate almayınca ünlü televizyoncuda bardak taştı. Oyunculuk performansı yüzünden Bölükbaşı ile arası açılan Acun Ilıcalı, genç oyuncuyu ve sevgilisini takipten çıktı.