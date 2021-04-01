HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Acun’un Silme Nedeni Ortaya Çıktı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Acun’un Silme Nedeni Ortaya Çıktı
20 views
01 Nisan 2021 - 11:36
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Barış Murat Yağcı’yı takipten çıkarmıştı. İddiaya göre Ilıcalı’nın, Bölükbaşı’nı kötü oyunculuğu yüzünden birkaç kez uyarmasına rağmen kendisini dikkate almadığı için sildiği ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışması ile tanınan Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Barış Murat Yağcı’yı sosyal medya platformu Instagram’dan takipten çıkarmıştı.

BİRKAÇ KEZ UYARILDI

Magazin kulislerinde konuşulmaya başlanan olayın iç yüzü de ortaya çıktı. Yakın zamanda Exxen’de yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başlayan Nisa Bölükbaşı, iddiaya göre Acun Ilıcalı tarafından oyunculuğunun kötü olması nedeniyle uyarıldı.

İKİSİNİ BİRDEN TAKİPTEN ÇIKTI

Ancak performansında değişim kaydedilmeyen Bölükbaşı, Ilıcalı’yı da dikkate almayınca ünlü televizyoncuda bardak taştı. Oyunculuk performansı yüzünden Bölükbaşı ile arası açılan Acun Ilıcalı, genç oyuncuyu ve sevgilisini takipten çıktı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de balıkçı teknesi battıKocaeli’de balıkçı teknesi battı
Mehmet Ali Erbil Ekrana DönüyorMehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor
Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönemAzerbaycan, Türkiye arasında yeni dönem
Nagehan Alçı’ya Hakaret CezasıNagehan Alçı’ya Hakaret Cezası
Hülya Avşar Filtre Kurbanı OlduHülya Avşar Filtre Kurbanı Oldu
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun’un Silme Nedeni Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda Yakalandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocaeli’de balıkçı teknesi battı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nagehan Alçı’ya Hakaret Cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar Filtre Kurbanı Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yener: Artık Kanla Beslenmiyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Ukrayna’ya Mesaj
SON DAKİKA HABERLERİ
Acun’un Silme Nedeni Ortaya ÇıktıNisan 1, 2021-11:36 am
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda YakalandılarNisan 1, 2021-11:29 am
Kocaeli’de balıkçı teknesi battıNisan 1, 2021-11:25 am
Mehmet Ali Erbil Ekrana DönüyorNisan 1, 2021-11:22 am
Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönemNisan 1, 2021-11:03 am
Nagehan Alçı’ya Hakaret CezasıNisan 1, 2021-10:55 am
Hülya Avşar Filtre Kurbanı OlduNisan 1, 2021-10:52 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.