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Güzide Duran’dan eşine: Her zaman sonsuzum olacaksın

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Güzide Duran’dan eşine: Her zaman sonsuzum olacaksın
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13 Nisan 2021 - 12:11
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, iş insanı eşi Adnan Aksoy ile 2007 yılında nikah masasına oturmuştu. 13. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Duran, eşine “Sen her zaman benim sonsuzum olacaksın” sözleriyle seslendi.

Adnan Aksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren eski manken Güzide Duran, çocukları Selin ve Emir’i kucağına aldıktan sonra podrumlara veda etmişti.

Aile pozlarını zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Duran, önceki gün romantik bir paylaşımda bulundu. 40 yaşındaki eski manken, Aksoy ile 13. evlilik yıl dönümünü kutladı.

“SONSUZUM OLACAKSIN”

Adnan Aksoy ile birlikte teknede çekilen fotoğrafını yayınlayan Güzide Duran, eşine “Sen her zaman benim sonsuzum olacaksın” sözleriyle seslendi. Duran’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ünlü çiftin aşk dolu karesine; Deniz Akkaya, Pınar Altuğ ve Demet Şener gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

“AŞK”

Bir ayağı Los Angeles’ta olan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, daha önce de eşi ile verdiği bu pozu “Aşk” notu ile paylaşmıştı.

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