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Güzellik İçin Her Ay 1000 KM

Güzellik İçin Her Ay 1000 KM
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2023 - 17:16

Son dönemde sahne sunumlarının en gözde çifti olarak lanse edilen ünlü manken Ece Gürsel ve başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ‘ nun güzellik sırrı ortaya çıktı. Meğer muhteşem ikili her ay bu uğurda 1000 km yol yapıyormuş!

Yıllardır yüz ve vücut bakımlarını Adana’nın başarılı güzellik uzmanı Funda Çetin’e emanet eden Gürsel ve Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Funda Çetin’in kendi ismini verdiği yeni güzellik salonunun açılışına katıldı.

YAŞLARI 40 ; CİLTLERİ 20

Diyet yapmaktan çok hoşlanmadığını söyleyen başarılı manken Ece Gürsel aralıklı oruç ile formda kaldığını belirtirken ; Gökay Kalaycıoğlu ise düzenli pilates yaptığını ifade etti. 40 yaşına giren ikili, Çetin’in özel uygulamaları ile cilt yaşlarını genç tuttuklarını ve formda kaldıklarını ifade ederken, Funda Çetin tarafından yapılan ölçümlerde ise yıllara meydan okuduklarını ve bu uğurda her ay 1000 km yol yaptıklarını itiraf etti. Yapılan son ölçümlerde Ece Gürsel’in cilt yaşı 26 ; Gökay Kalaycıoğlu’nun ise 30 olduğu ortaya çıktı.

Kendi ismini verdiği güzellik salonunun açılışında hayli heyecanlı olan Funda Çetin ise, hayalinin Adana’dan hareketle tüm Türkiye ve Avrupa’ya yayılarak güzellik sektöründe doğru bilinen tüm yanlışları düzeltmek istediğini, ezberbozan bir anlayışla güzelliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak istediğini vurguladı.

 

 

 

 

 

 

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