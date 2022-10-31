Gümrük Muhafaza yakaladı! Milyonlarca liralık kaçak telefon yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonla 10 milyonlarca liralık kaçak cep telefonu ve kablosuz kulaklık ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, Habur Gümrük Kapısı’nda son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda, araçların farklı noktaları ile yolcuların üzerlerini gizlediği çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince, son dönemde Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 10 milyonlarca lira değerinde, binlerce kaçak cep telefonu ile kablosuz kulaklık ele geçirildi. Ekiplerin analiz ve hedefleme faaliyetleri ve rutin kontrolleri sonucu riskli görülen araçlar, yolcu ve beraberindeki bagajlar x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda yoğunluk farkı tespit edilen araçların detaylı aramaya tabi tutulmasına karar verildi. Yapılan aramalarda, TIR’ların çekici ve dorselerinin doğal boşluklarında, TIR’ların dingil kısımlarının boşluklarında, otomobillerin havalandırma sistemlerinin içerisinde, yolcuların çantaları ile vücutlarına sarılmış halde binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konurken sorumlular hakkında soruşturmalar, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.