Muhalefet Milletvekilleri katılsa Akbelen Meclis’te görüşülecekti. Zehra nine gitti milletvekilleri gitmedi

37 oy farkla reddedilmişti, 37 muhalefet milletvekili katılmadı. TBMM’de Akbelen için genel görüşme açılması talebine yönelik CHP’nin önergesi 37 oy farkla reddedilirken 37 muhalefet milletvekilinin oya katılmadığı öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek için dün olağanüstü toplandı.
AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ
Genel görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken 281 ret oyu kullanıldı. Meclis 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verdi.
37 MUHALEFET VEKİLİNİN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olağanüstü toplantıya 37 muhalefet vekilinin katılmadığı ortaya çıktı.
CHP’den 6 milletvekili, YSP’den 15 milletvekili, İYİ Parti’den 6 milletvekili, DEVA’dan 3 milletvekili, TİP’ten 2 milletvekili (Can Atalay hukusuzca cezaevinde tutulduğu için katılamıyor), Demokrat Parti’den 2 milletvekili, DBP’den 2 ve HDP’den 1 milletvekili katılmadı.
Bir tek Saadet Partisi’nin tüm vekilleri oturumda hazır bulundu.
Öte yandan TBMM’de vergi zamları için genel görüşme önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıkmıştı.
Oylamadaki yakın fark dikkat çekerken, İYİ Parti’den 10, CHP’den 7, DEVA Partisi’nden 2, DP’den 1, YSP’den 24, TİP’den 1 (Can Atalay) milletvekili oylamaya katılmamıştı.
AKBELEN’DE ZEHRA NİNE
Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy mevkisindeki Akbelen Ormanı’nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimine karşı İkizköylüler ve çevrecilerin direnişi ve nöbeti sürüyor.
Muğla’nın Bağdamlar Köyü’nden Akbelen’e gelen 90 yaşındaki Zehra Ünal ağaca sarılması ile Akbelen’in simgesi olmuştu.
Ağaçların kesilmesine karşı direnmek için hasta yatağından kalkıp gelen Zehra Ünal, “Üç tane adamın gelip buraları talan etmeye hakları yok. Yeter derelerimiz susuz kaldı, kuşlarımız susuz kaldı. Asmalarımızda bir tane üzüm kalmadı” demişti.