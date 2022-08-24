Gelir Belgesi, kişinin aylık olarak gelirini gösteren belgedir. Maaş bordrosu olarak da bilinir. Peki Gelir Belgesi Nasıl Alınır? İşte detaylar…

GELİR BELGESİ NASIL ALINIR?

Gelir belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Kurumlar kısmından “Hazine ve Maliye Bakanlığı” seçilir. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti seçilir. Gelen ekrandan yıl ve ay seçilerek maaş bordrosuna ulaşılabilir.