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Gelir belgesi nasıl alınır?

Gelir belgesi nasıl alınır?
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24 Ağustos 2022 - 16:41

Gelir belgesi nasıl alınır İşte e-Devlet üzerinden gelir belgesi alma işlemi

Gelir belgesi nasıl alınır sorusu gündemdeki konulardan biri. Bazı resmi kurumlar gerekli işlemler için gelir belgesi talep edebiliyor. Peki gelir belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet üzerinden gelir belgesi alma işlemi…

Gelir Belgesi, kişinin aylık olarak gelirini gösteren belgedir. Maaş bordrosu olarak da bilinir. Peki Gelir Belgesi Nasıl Alınır? İşte detaylar…

GELİR BELGESİ NASIL ALINIR?

Gelir belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Kurumlar kısmından “Hazine ve Maliye Bakanlığı” seçilir. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti seçilir. Gelen ekrandan yıl ve ay seçilerek maaş bordrosuna ulaşılabilir.

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