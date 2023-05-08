Gece yarısı bomba anket! İlk turda kazanan aday kim? Meclis’te kim ne kadar oy alıyor?

MAK Araştırma’nın yayınladığı son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitiyor. Söz konusu araştırma, 26 Hisan-4 Mayıs tarihleri arasında 25’i büyükşehir olmak üzere 63 ilde 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi. Peki MAK anketine göre ilk turda kazanan aday kim? Meclis’te kim ne kadar oy alıyor?

14 Mayıs seçimine günler kala MAK Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Peki MAK anketine göre ilk turda kazanan aday kim? Meclis’te kim ne kadar oy alıyor? İşte tüm detaylar…

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MAK’ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketin 5 bin 750 kişi ile 25’i Büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere (depremden etkilenen 5 Büyükşehir ve 6 ilde canlı telefon görüşmesi şeklinde); (52 il yüz yüze + 11 ilde telefonla) 63 ilini kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldığı hibrit bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

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Anketin 26 Nisan – 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Mehmet Ali Kulat, araştırma cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi gibi genel demografik bilgilerin yanı sıra, katılımcının mesleğini ölçecek sorulara yer verildiğini duyurdu.

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Kulat, anketin finansmanını MAK’ın abonelerinden gelen gelir ile finanse edildiğini duyurdu.

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İşte MAK’ın anketinden çarpıcı sonuçlar…

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CUMHURBAŞKANLIĞINDA KILIÇDAROĞLU, MİLLETVEKİLLİĞİNDE AK PARTİ MAK anketine katılanlara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” ve “Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz?” soruları yöneltildi.

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Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor görünüyor.

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Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti açık ara önde gözüküyor.

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AK PARTİ YİNE EN BÜYÜK PARTİ “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?” diye soruldu.

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Ankete katılanların yüzde 35.8’i AK Parti cevabı verdi.

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Yüzde 29.2 ise CHP dedi.

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İYİ Parti: Yüzde 12.2

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Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.1

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MHP: Yüzde 6.4

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Yeniden Refah: Yüzde 0.9

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TİP: Yüzde 0.4

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BBP: Yüzde 0.6

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Memleket Partisi: Yüzde 0.8

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Zafer partisi: Yüzde 0.6

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Kararsızlar: Yüzde 3.2

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MECLİS’TE KİM NE KADAR OY ALIYOR? KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA PARTİLERİN OY ORANI MAK anketinde kararsızların dağıtılması sonrası AK Parti’nin oyları yüzde 36.9 çıkarken CHP oyları yüzde 30.1 oldu. İYİ Parti yüzde 12.6, Yeşil Sol Parti yüzde 10.4, MHP yüzde 6.6 çıktı. Diğer partilerden kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 1’i bulan tek partisi Yeniden refah Patisi oldu.

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İTTİFAK OYLARI NE DURUMDA? MAK anketine göre Cumhur İttifakı yüzde 44.2, Millet İttifakı ise yüzde 42.7’de kaldı. HDP’nin yedeği Yeşil Sol Parti’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde yüzde 10.8’de kaldı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU İLK TURDA BİTİRİYOR Ankete katılanlara “14 Mayıs’ta oyunuzu hangi cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz?” diye de soruldu. Ankete katılanların yüzde 50.9’u CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylerken, yüzde 45.4’ü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyledi. Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 1.7’de, Sinan Oğan diyenlerin oranı ise yüzde 2’de kaldı.