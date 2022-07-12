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Galatasaray’da Emin Bayram ve Eren Aydın kampı değerlendirdi: Okan Buruk bizim için şans

Galatasaray’da Emin Bayram ve Eren Aydın kampı değerlendirdi: Okan Buruk bizim için şans
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12 Temmuz 2022 - 17:11

Galatasaray’da Emin Bayram ve Eren Aydın kampı değerlendirdi: Okan Buruk bizim için şans

Galatasarayda Emin Bayram ve Eren Aydın kampı değerlendirdi: Okan Buruk bizim için şans

Galatasaray’ın genç futbolcuları Emin Bayram ve Eren Aydın, kamp çalışmalarının nasıl gittiğinden bahsettiler ve kendi performanslarını değerlendirdiler.

Galatasaray’ın genç futbolcuları Emin Bayram ve Eren Aydın, kamp çalışmalarının nasıl gittiğinden bahsettiler ve kendi performanslarını değerlendirdiler.

Sarı-kırmızılı takım, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde Emin Bayram ve Eren Aydın, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten genç stoper Emin Bayram, “Bir hazırlık maçı oynadık, mağlup olduk ama genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üç hazırlık maçımız daha var. Hepsinden en iyi oyun ve sonuçla dönmek istiyoruz” dedi.

Emin Bayram, Boluspor’da kiralık geçirdiği 1.5 sezonu değerlendirirken, “Benim için verimli geçti. Orada 45 maç oynadım. Burada Okan hocayla sürekli iletişim halindeyiz. Kendisi de akademimizden çıktığı için gençlere çok ilgi gösteriyor. Gençler olarak ona teşekkür ediyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray akademisinden çıkıp kulübümüze büyük hizmetler veren futbolcular var. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Kulübümüze ne yararlı olacaksa, o olsun isterim. Hedefim burada kalıcı olmak ve Galatasaray’ın kaptanlığını yapmak.”

19 yaşındaki futbolcu, takımın tecrübeli stoperleri Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı’nın tecrübelerinden yararlanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

EREN AYDIN: OKAN HOCA BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

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Galatasaray’ın 19 yaşındaki santrforu Eren Aydın ise çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Aydın, “Bu ortama alışmamız için Okan hocamız akademiden gelen oyunculara çok yardımcı oluyor. Her şey iyi geçiyor. İlk maçımızı iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Önümüzdeki üç maça daha iyi hazırlanıp, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Okan hoca bizim için büyük bir şans. Kendisinden neler kapsak bizim için kârdır. Biz de ondan çok şey öğrenmeye çalışıyoruz. Bize çok yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli forvetlerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini kaydeden Aydın, “Gomis benim için bir öğretmen gibi. Her antrenmandan sonra yanına çağırıp bir şeyler anlatıyor, gelip benimle özel çalışmalar yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Mustafa Muhammed de sürekli hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmam gerektiğini söylüyor. Hepsi bana çok yardımcı oluyor” diye konuştu.

Eren son olarak, kamp yaptıkları otelde söylediği rap parçasının takım arkadaşları tarafından çok beğenildiğini söyleyerek, “Çocukluktan beri rap müziğe ilgim var. Kampa ilk gelen gençleri de sahneye çıkartıp, şarkı söyletiyorlar. Ben de rap söyledim. Yunus Akgün ağabey de paylaştı. Çok beğendiler, hatta her akşam yemeğinde söylettiriyor” dedi ve sözlerini noktaladı.

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