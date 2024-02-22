Galatasaray sezon başında gönderdi, şimdi geri alıyor!

Galatasaray’ın sezon başında Fransız ekibi Nantes’e gönderdiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray’ın sezon başında 5.75 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Nantes’a sattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
NANTES’TEN AYRILACAK
Fransız basınında çıkan haberlere göre Mostafa Mohamed, yaz transfer döneminde 10 milyon euro’nun üzerinde bir bedelle Nantes’ten ayrılacak.
“GERİ DÖNÜYOR”
Haberde Mustafa Muhamed’in bir sonraki adresinin yeniden Türkiye olacağı belirtildi. Galatasaray’ın tekrar kadrosuna katmayı düşündüğü söylenen yıldız futbolcunun geleceği ilerleyen süreçte belli olacak. Sarı-kırmızılı ekibin Mauro Icardi’nin yedeği olarak oyuncuyu değerlendirebileceği öğrenildi.