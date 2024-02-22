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Galatasaray sezon başında gönderdi, şimdi geri alıyor!

Galatasaray sezon başında gönderdi, şimdi geri alıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Şubat 2024 - 12:51

Galatasaray’ın sezon başında Fransız ekibi Nantes’e gönderdiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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