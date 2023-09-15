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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden oyuncu aldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden oyuncu aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Eylül 2023 - 10:41

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Eyüp Aydın’ı kadrosuna kattı. Oyuncu bu gece İstanbul’a gelecek.

Transfer çalışmalarına son günlerde de devam eden ve yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Alman devi Bayern Münüh ile Eyüp Aydın transferinde anlaşmaya vardı

KAP GELDİ

Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

BU GECE GELİYOR

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Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın’ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 23.00’de İstanbul’a gelecek.

240 BİN EURO MAAŞ ALACAK

Eyüp Aydın 2023/24 sezonunda 240 bin euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50 bin euro da imza parası alacak.

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