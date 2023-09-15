Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Süper Lig’in deneyimli oyuncusundan emeklilik kararı

Süper Lig’in deneyimli oyuncusundan emeklilik kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
15 Eylül 2023 - 10:40

Süper Lig’de son olarak Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, 36 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

2004-2007 ve 2020-2023 yılları arasında Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, 36 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdı. İlhan Parlak’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

“Futbol kariyerime başlangıcım olan Kayserispor formasıyla sonlandırmak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50’den fazla teknik direktörle çalışmış, Süper Lig’de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak, futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere’de çalışmalarıma başlayacağım. Sevgilerimle.”

Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!Ölümün kıyısından dönmüştü! Ünlü oyuncu Nejat İşler hastanelik oldu!
Nisa Bölükbaşı’ndan bomba Survivor 2024 açıklaması! Şampiyonluğu çok tartışılmıştı…Nisa Bölükbaşı’ndan bomba Survivor 2024 açıklaması! Şampiyonluğu çok tartışılmıştı…
Mısır’ın plajlarıyla ünlü turistik kentinde bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradıMısır’ın plajlarıyla ünlü turistik kentinde bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen ataması açıklamasıMilli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen ataması açıklaması
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden oyuncu aldıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden oyuncu aldı
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !