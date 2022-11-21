Füze saldırıları sonrası ikinci harekat: Kritik tepeler vuruldu

Suriye ve Irak’ın kuzeyine eş zamanlı gerçekleştirilen Pençe Kılıç harekatının ardından dün gece Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında görevli güvenlik güçlerine yönelik ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve güdümlü füze saldırısında 7’si polis, 1 asker 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; Aynı saatlerde teröristler bu kez Gaziantep’in Karkamış ilçesine de ÇNRA ile saldırı gerçekleştirdi. 4 roket mermisinin düştüğü ilçede can ve mal kaybı yaşanmazken, teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeye gecenin ilerleyen saatlerinde ikinci bir hava harekatı daha düzenlendi.

SALDIRIDAN SONRA İKİNCİ KEZ VURULDU

Diyarbakır 2. Tatktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssündeki Pars ve Atmaca Filolarından havalanan F-16’lar, Türkiye’ye yönelik taciz ve saldırıların sık sık gerçekleştirildiği Miştenur tepesi, Zor Mağar, Kürt Çeşmesi, Ziyaret, Kız Ali, Helince bölgelerine eş zamanlı bomba yağdırdı.

Bu bölgede terör örgütü PKK-YPG’nin havan ve roket saldırılarını gerçekleştirdiği mevziler, gözetleme kuleleri, pusu, keşif ve gözetleme noktaları ile yerleşkeleri vuruldu. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin’in Şerra, Şehba, Tel Rifat, Malikiye ve Keferatun bölgelerinde de terör örgütü mevzileri dün gece saatlerinde yoğun biçimde bombalandı.

KIZILTEPE KARŞISINDAKİ DİRBESİYE’DEKİ MEVZİLER VURULDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesi karşısındaki Dirbesiye ilçesine bağlı Dahir ve Ebu Rasen bölgesinde de terör örgütü PKK-YPG’ye ait mevziler vuruldu. Güvenlik kaynaklarının tespitlerine göre harekatın başından bu yana aralarında sözde Özerk kanton temsilcileri ile alan ve saha sorumlularının da yer aldığı 70’in üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.