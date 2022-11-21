Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Füze saldırıları sonrası ikinci harekat: Kritik tepeler vuruldu

Füze saldırıları sonrası ikinci harekat: Kritik tepeler vuruldu
0 views
21 Kasım 2022 - 15:40
Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç harekatından sonra Kilis ve Karkamış’a yönelik çok namlulu roketatar ve güdümlü füzeyle saldıran teröristlere yönelik dün gece ikinci bir hava harekatı daha yapıldı. Uçaklar bu kez saldırının gerçekleştirildiği Kobani (Ayn El Arab) bölgesindeki Zor Mağar ile Miştenur tepesine bomba yağdırdı.

Suriye ve Irak’ın kuzeyine eş zamanlı gerçekleştirilen Pençe Kılıç harekatının ardından dün gece Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında görevli güvenlik güçlerine yönelik ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve güdümlü füze saldırısında 7’si polis, 1 asker 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; Aynı saatlerde teröristler bu kez Gaziantep’in Karkamış ilçesine de ÇNRA ile saldırı gerçekleştirdi. 4 roket mermisinin düştüğü ilçede can ve mal kaybı yaşanmazken, teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeye gecenin ilerleyen saatlerinde ikinci bir hava harekatı daha düzenlendi.

SALDIRIDAN SONRA İKİNCİ KEZ VURULDU

Diyarbakır 2. Tatktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssündeki Pars ve Atmaca Filolarından havalanan F-16’lar, Türkiye’ye yönelik taciz ve saldırıların sık sık gerçekleştirildiği Miştenur tepesi, Zor Mağar, Kürt Çeşmesi, Ziyaret, Kız Ali, Helince bölgelerine eş zamanlı bomba yağdırdı.

Bu bölgede terör örgütü PKK-YPG’nin havan ve roket saldırılarını gerçekleştirdiği mevziler, gözetleme kuleleri, pusu, keşif ve gözetleme noktaları ile yerleşkeleri vuruldu. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin’in Şerra, Şehba, Tel Rifat, Malikiye ve Keferatun bölgelerinde de terör örgütü mevzileri dün gece saatlerinde yoğun biçimde bombalandı.

KIZILTEPE KARŞISINDAKİ DİRBESİYE’DEKİ MEVZİLER VURULDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesi karşısındaki Dirbesiye ilçesine bağlı Dahir ve Ebu Rasen bölgesinde de terör örgütü PKK-YPG’ye ait mevziler vuruldu. Güvenlik kaynaklarının tespitlerine göre harekatın başından bu yana aralarında sözde Özerk kanton temsilcileri ile alan ve saha sorumlularının da yer aldığı 70’in üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya’da marka krizi kafaları karıştırdı! Gazetede neler oluyor?Dünya’da marka krizi kafaları karıştırdı! Gazetede neler oluyor?
TGC’den Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı!TGC’den Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı!
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti…Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti…
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21 KASIM): Erzincan 1147 ve Gaziantep 10 bin 24 konut kura çekilişi ile sahibini buluyorTOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21 KASIM): Erzincan 1147 ve Gaziantep 10 bin 24 konut kura çekilişi ile sahibini buluyor
Çıraklık EYT sayılacak mı? Çıraklık sigortası EYT başlangıcı olacak mı? İşte, güncel EYT haberleriÇıraklık EYT sayılacak mı? Çıraklık sigortası EYT başlangıcı olacak mı? İşte, güncel EYT haberleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstiklal saldırganı Ahlam Albashir’in ifadesi ortaya çıktı: Cesaret hapı verdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya’da marka krizi kafaları karıştırdı! Gazetede neler oluyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı arttı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Füze saldırıları sonrası ikinci harekat: Kritik tepeler vuruldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TGC’den Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatak Pozları Olay Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahmut Tuncer Kızına Tepki Gösterdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
Cristiano Ronaldo’nun röportajının yeni bölümü yürek dağladı!Kasım 16, 2022-12:20 pm
Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıKasım 16, 2022-12:14 pm
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakınKasım 15, 2022-9:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !