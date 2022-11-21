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TGC’den Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı!

TGC’den Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı!
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21 Kasım 2022 - 15:36

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, yaşamını yitiren gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, yaşamını yitiren gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC’nin mesajında “Değerli meslektaşımız Hıncal Uluç’u kaybettik. Gazeteci ve yazar olarak uzun yıllar başarıyla çalışan Hıncal Uluç’un ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Hıncal Uluç’un cenaze töreni “ayrıca duyurulacak.” denildi.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis’te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma’da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis’te bitirmiştir. 1952 senesinde ortaokula Antakya’da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi’nde tamamlamıştır. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim görmüş, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanmıştır. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazan Uluç, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet’te tam sayfa TV gazetesi yaptı.

1980 senesinde Gelişim Yayınları’nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul’a gelen Uluç, Zafer Mutlu’nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başladı.

Uluç, 1994 yılında uğradığı bir silahlı saldırı sonucu topuğundan vuruldu. 2004 senesinde Antalya Valisi Alaaddin Yüksel hakkında yazdığı bir yazıdan dolayı 2008 senesinde 1 ay hapis ve 898 YTL para cezasına çarptırıldı.

Uluç son olarak Sabah gazetesinde yazarlık yapmaya devam ediyordu.

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