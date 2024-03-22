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Fenerbahçe’den AKP’li isme suç duyurusu

Fenerbahçe’den AKP’li isme suç duyurusu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 15:36
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş için “şikeci” diyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

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