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Vatandaşın kredi alması hayal oldu

Vatandaşın kredi alması hayal oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 10:40
İhtiyaç kredilerinde faiz oranları rekor kırdı. Geçen hafta yüzde 63,36 olan tüketici kredi faizleri yüzde 76 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak, 50’ye çıkardı. Anadolu Ajansı’nın yaptığı ankette, ekonomistler faizi sabit tutacağı yönünde görüş bildirirken, Amerika’nın 2. Bankası BofA ile Deutsche Bank 500 baz puanlık tahminleriyle, TCMB’nin yaptığı faiz artışını tutturdu. Bununla birlikte dün yayınlanan Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini bir rekoru gözler önüne serdi.

Haftanın rekorunu ihtiyaç kredi faizlerinden geldi. Vatandaş artık ihtiyaç kredisini hayal etmeyi bile hayal edecek duruma geldi. 8 Mart haftasında yüzde 63,36 ile yıl başından bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi 15 Mart haftasında yaklaşık 13 puan geride bırakarak yüzde 76’ya çıkarak, rekorların rekorunu kırdı.

Bu arada 1-3 aylık TL mevduat faizi oranları da yüzde 53,63’ten yüzde 55,7’ye yükselirken ticari kredi faizleri de yüzde 55,76’dan yüzde 58,5’e çıktı.

DÜŞÜŞ BAŞLADI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,15 azalarak 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin lira olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,40 azalışla 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin liraya indi.

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