Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini bitiriyor

Savunma hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe’nin, Udinese forması giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Kulüpler arasındaki müzakereler sürerken; Udinese’nin Fenerbahçe’nin 9+1 milyon euroluk son teklifine sıcak baktığı iddia edildi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ile güçlendiren Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmak için düğmeye bastı.
Udinese forması giyen Rodrigo Becao ile bir süredir yakından ilgilenen sarı lacivertli takım, transferi bitirme noktasına geldi. Fabrizio Romano’nun haberine göre; Rodrigo Becao transferinin resmen açıklanması an meselesi.
İtalyan gazetecinin haberinde, Udinese ile son detayları görüştüğü öne sürülen Fenerbahçe’nin bonuslar dahil toplam 10 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü ve imzaların atılmak üzere olduğu belirtildi.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe’nin Rodrigo Becao ile kontrat şartlarında anlaşmaya vardığını iddia etti. Habere göre; kulüpler arasındaki müzakereler sürüyor. Udinese, Fenerbahçe’nin 9+1 milyon euroluk son teklifine sıcak bakıyor.