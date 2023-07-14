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Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini bitiriyor

Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini bitiriyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Temmuz 2023 - 18:23
Yaz transfer döneminde kadrosunu Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ile güçlendiren Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmak için düğmeye bastı.

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