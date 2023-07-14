Putin: Yasal olarak Wagner diye bir oluşum yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırını geçerek Rostov kentine giren ve ‘silahlı isyan’ ile suçlanan Rus paralı asker grubu Wagner hakkında açıklama yaptı. Putin, Wagner’in ‘yasal anlamda var olmadığını’ söylerken, Kremlin de Wagner gibi şirketlerin yasal statüsünün gözden geçirileceğini açıkladı.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus paralı asker grubu Wagner’in statüsünün ‘yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini’ söyledi. Peskov, Wagner gibi şirketlerin statüsünün ‘karmaşık’ olduğunu ve üzerinde çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Özel askeri şirketlerle ilgili yeni bir yasal düzenleme olasılığına ilişkin soruya da yanıt veren Dmitriy Peskov, “Bu soru en azından değerlendirmeye alınacak” ifadelerini kullandı.
PUTİN: RUSYA’DA BUNUNLA İLGİLİ HİÇBİR KANUN YOK
Kremlin’in açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuya ilişkin açıklamasından bir gün sonra geldi. Putin, 13 Temmuz Perşembe günü Kommersant gazetesinden bir muhabire verdiği demeçte, Wagner’in yasal anlamda var olmadığını, çünkü Rusya’da özel askeri şirketlerle ilgili herhangi bir kanun bulunmadığını söylemişti.
ABD: WAGNER ARTIK UKRAYNA SAVAŞINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMIYOR
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder de Rus paralı asker grubu Wagner’e ilişkin bir açıklama yaparak Wagner’in artık Ukrayna’daki savaşta önemli bir rol oynamadığını söyledi. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Pat Ryder, “Amerikan ordusu bu aşamada Wagner’in Ukrayna’daki savaşta önemli bir rol oynadığına dair bir kanıt görmedi” açıklamasını yaptı. Ryder ayrıca Wagner savaşçılarının ‘büyük çoğunluğunun’ hâlâ Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde bulunduğunu düşündüklerini belirtti.
Ne olmuştu?
Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov’a girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti. Prigojin, başkent Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Prigojin’in, 24 Haziran’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, ‘Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını’ ve ‘konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini’ açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek ‘isyancı liderin’ Belarus’a gideceğini bildirmişti. Fakat konuya ilişkin ilk açıklamasında Prigojin’in Belarus’ta olduğunu teyit eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, daha sonra bir açıklama daha yaparak Prigojin’in Rusya’da olduğunu söylemişti.