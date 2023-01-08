Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ile Süper Lig’de liderin adı da belli olacak. 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 35 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aralarındaki 396’ncı mücadelelerine çıkacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rekabetlerine bir çentik daha atacak. Kadıköy’de Galatasaray karşısında 195 karşılaşmadan 95 kez galibiyet elde eden Fenerbahçe, 57 beraberlik ve 43 kez de mağlubiyet yaşadı. Dev maça saatler kala iki takımın muhtemel 11’lerinde sürprizler var. Peki, milyonlarca futbolseverin gözünün ekran başında olacağı Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve derbi saat kaçta başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesi, futbol otoritelerinin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Bu sezon şampiyonluğun en büyük iki adayını karşı karşıya getirecek olan mücadele, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesi muhtemel 11’ler ve tüm detaylar

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Spor Toto Süper Lig’in zirve yarışında olan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi ev sahibi Fenerbahçe’nin en büyük kozu Kadıköy olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da evinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZON 2 MAÇI DA KAZANDI

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste 3 galibiyet ve fazlasını en son 2005-2008 yılları arasında aldı. Söz konusu dönemde sarı-lacivertliler rakibi karşısında 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de de 2-0’lık sonuçla 3 puana uzanan taraf oldu.

İÇ SAHADA EN BAŞARILI TAKIM

Bu sezon evinde oynadığı 9 Süper Lig maçının 7’sini kazanan Fenerbahçe, 9 müsabakada 22 puan topladı. Sarı-lacivertliler iç sahada en fazla puan toplayan konumunda yer alıyor. Ev sahibi ekibin aldığı 7 galibiyetin 6’sı üst üste olurken, rakip filelere 26 gol atmayı başardı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 5 maçta da mağlup olmazken, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI

2000’li yılların başından itibaren ezeli rakibi Galatasaray’a karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe, son 20 yılda yaşadığı 2 mağlubiyeti 2020 ve 2021 yıllarında aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, benzer bir seriyi de Beşiktaş’a karşı sağladı. Siyah-beyazlılar 2 sezon önce 3 puan sevinci yaşadığı Kadıköy’de 15 yıl galibiyet hasreti çekti. Fenerbahçe, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 22 galibiyet alırken, 13 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 2’si Galatasaray’a 3’ü de Beşiktaş’a olmak üzere 5 kez kaybetti.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 16 müsabakada rakip filelere 42 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor. Süper Lig’de bu sezon gol krallığı listesinde 13 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10’unu Kadıköy’de kaydetti. Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 8’e çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3’er golle takıma katkı sağladı.

EN DENEYİMLİ ALTAY VE SERDAR

Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kaptanı Altay Bayındır ile savunma oyuncusu Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla derbide Galatasaray’a karşı 5 kez sahada yer aldı. Serdar, Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe’ye karşı 4 kez rakip oldu. Mert Hakan Yandaş, 4 kez derbi deneyimi yaşarken, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel de kariyerlerinde 3’er kez derbide forma şansı buldu.

2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

TEK EKSİK PEDRO

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Luan Peres’in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

KADIKÖY’DEKİ SON 10 MAÇ

İki ezeli rakibin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın ise 2 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

12.05.2013

Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 1

10.11.2013

Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 0

08.03.2015

Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 0

25.10.2015

Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 1

20.11.2016

Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 0

17.03.2018

Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 0

14.04.2019

Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 1

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 3

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 0

GALATASARAY SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig’de bugün Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, derbiyi kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti.

8 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray’ın, 6’sı Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor’a konuk oldu ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

KONYA İLE BİRLİKTE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

GOMIS TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 7’si Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 5, Mauro Icardi 4, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz 3’er, Juan Mata, Sergio Oliveira, Abdulkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsioui, Konyaspor’dan Francisco Calvo ve Başakşehir’den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul’da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

MAURO ICARDI OYNAYABİLECEK

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Sacha Boey ile Sergio Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray karşısında kalesi ve savunması klasikleşen şekilde çıkacak olan Fenerbahçe’de Jorge Jesus orta sahada Arao, Crespo(Zajc) ve İrfan Can’ı kullanması bekleniyor. İleri üçlüyü Rossi, King ve Batshuayi’den kuracak Jesus, King’î solda, Rossi’yi sağda, Batshuayi ile en uçta görevlendirecek.

Galatasaray’ın 11’inde daha fazla sürpriz bekleniyor. Son antrenmenda Gomis ve Icardi’yi yedek takımda oynatan Okan Buruk’un ileri uçta Mertens’e görev verebilir. Sol bekte Dubois’yı kullanmayı düşünen Buruk, orta alanda Torreira ve Oliveira’nın yanında Berkan’a görev verecek. Rashica ve Kerem ise kanatlarda oynayacak.

UĞUR MELEKE’DEN Derbi ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Türk futbolu birkaç yıldır yaşadığı derin kâbustan kısmen uyanmış görünüyor; Avrupa’daki dört temsilcimizin üçünün gruplarını lider bitirmeleri, hepsinin Şubat’ı görmeleri olumlu işaretler. Eğer Vaduz maçı öncesi kendi kendimize Konya Stadı’nın zeminini mahvetmesek, muhtemelen beş takımla devam ediyor olacaktık şu anda Avrupa’da.

4 BÜYÜK TAKIM DA NET ŞAMPiYON ADAYI

Uzun yıllar sonra 4 büyük takımın hepsinden net şampiyonluk adayları olarak söz edebiliyoruz; ayrıca ligde Adana Demir, Konya, Kayseri gibi çok farklı aromalar da var. Taktiksel çeşitlilik var, Andrea Pirlo, Çağdaş Atan, Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu, Francesco Farioli gibi inovatif teknik adamlar var, rekabet var.

CEMiL TURAN’IN ‘FUTBOLCULAR SAHAYA EL ELE ÇIKSINLAR’ ÖNERiSi ŞAHANEYDi

Avrupa’da halen 4 veya daha fazla takımla devam eden dokuz ligden biriyiz. Sadece 2022-23’te kazanılan puanlara baktığımızda beş büyük ligden sonra kıtanın en iyisiyiz, Avrupa altıncısıyız. Böyle değerli bir ligin en değerli maçı da bu akşam Kadıköy’de oynanacak. En çok şampiyonluk kazanan iki takım, puan tablosunun lideriyle ikincisi karşı karşıya. Maçı da ülkenin 1 numaralı hakemi, Halil Umut Meler yönetiyor. Ve böyle bir müsabakayı bir gerilim değil, şölen havasında geçirmek en büyük dileğimiz. Dünkü Hürriyet’in manşetinde okuduğumuz ülke futbolunun yaşayan efsanelerinden Cemil Turan’ın önerisi şahaneydi: İki takımın futbolcuları zaten dost.

Sahte gerilimi yaratanlar zengin-holigan kulüp yöneticileri ve onların finanse ettiği bazı Youtube kanalları…

TERTEMiZ BiR MESAJ

İki takımın saha dışında da arkadaş olduklarını çok iyi bildiğim futbolcuları bugün sahaya el ele çıksalar, televizyon başındaki yeni nesle tertemiz bir dostluk mesajı verseler ne harika olurdu öyle değil mi?

SADECE PUAN CETVELiNDE DEĞiL iSTATiSTiKLERDE DE ZiRVEDELER

Jesus’un Fenerbahçe’si savunmayı oldukça öne çıkarıyor, zaman zaman 7 kişiyle üçüncü bölgeye baskıya gidiyor. Bu yüzden de rakip 40 metre içinde kazandığı toplarla en fazla gol atan takım (172 top kazanma, 7 gol).

Fenerbahçe ve Galatasaray bugün sahaya sadece puan tablosunun ilk ikisi olarak değil, Süper Lig’de birçok istatistik kaleminin zirve ortakları olarak da çıkıyorlar.

İki ekip ligin en fazla galibiyet alan, en çok gol beklentisi yaratan, en fazla net gol pozisyonuna giren ve üçüncü bölgede en çok top kazanan ikilisi konumundalar. Fenerbahçe’nin maçı evinde oynama avantajı söz konusu. Galatasaray’sa 6’da 6 ile, gayet yüksek bir momentumla derbiye geliyor. Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sinin bu sezon üç cephede kolay tanımlanabilen bir oyunu var: Savunmayı oldukça öne çıkarıyorlar, zaman zaman yedi kişiyle üçüncü bölgeye baskıya gidiyorlar.

RENNES VE ANTALYASPOR BU RiSKi iYi DEĞERLENDiRDi

Bu yüzden de OPTA verilerine göre rakip 40 metre içinde kazandıkları toplarla ligde en fazla gol atan takım konumundalar (172 top kazanma, 7 gol). Ancak savunmayı bu denli öne çıkarmalarının faturasını da bazen net pozisyonlar vererek ödüyorlar. Özellikle savunma sırtına bir değil, aynı anda birden fazla koşucuyla deneme yapan takımlar, Fenerbahçe’ye bedel ödettiler.

Avrupa Ligi’nde bunun en iyi uygulamalarını Rennes yapmıştı. Süper Lig’de de Antalyaspor’un golünde merkezden Adriano ve Wright’ın TAVŞAN KOŞUCU olarak savunmayı şaşırttığını, böylece soldan gelen Güray’ın ofsayta düşmeyerek asist yaptığını gözlemledik.

GALATASARAY HER MAÇA YÜKSEK TEMPOYLA BAŞLIYOR

Lider Galatasaray’ın bu sezon en dikkat çekici özelliği maçlara yüksek tempoyla başlamaları, ilk devreleri çok tutkulu ve iştahlı oynamaları. Zaman zaman da öndeki deneyimli oyuncularının fiziksel düşüşleriyle maç sonlarında zafiyet yaşamaları. Son 3 haftada oynanan İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarının ikinci devrelerinde bu problem kısmen öne çıktı. Okan Buruk’un bu sezon elinde Mertens, Gomis, Mata gibi süperstar etiketli oyuncular var. Ama bunların sahada kaç dakika kalacağını iyi ayarlamak, belki her maç öncesi bir “başlayan 11” bir de “bitiren 11” planlamak gerekiyor. Ben Buruk’un derbiye önde Mertens ve Gomis’le başlayabileceğini ama bitiren 11’inin muhtemelen farklı olacağını düşünüyorum.

GiZLi KAHRAMAN OLiVEiRA

Galatasaray bu sezon rakip kalelere gönderdiği 219 şut ve 108 isabetle lig lideri. Ancak bu şutların 29’unu gole çevirebildiği için verimlilik %13,2’de kaldı.

Bir süredir sağlık sorunları ve kartlar sebebiyle düzenli forma giyemeyen Sergio Oliveira, Galatasaray’ın bu sezonki gizli kahramanı. Portekizli virtüöz 38 şutla takımının en çok deneyeni. 32 şut pasıyla da en çok pozisyon üreteni. Eğer 4 kez direğe takılmasa muhtemelen ondan çok daha fazla söz ediyor olacaktık.

Okan Buruk’un bugün Fenerbahçe karşısında ona ilk 11’de şans vereceğini tahmin ediyorum ben.

DURAN TOPLARDA F.BAHÇE 16 G.SARAY 4 GOL ATTI

F.Bahçe’nin bu sezon bir başka dikkat çekici farkı duran toplar. Sarı lacivertliler 16 haftada duran toplardan toplam 16 gol bulurken, Galatasaray’da bu sayı 4. Ancak yine Antalya maçında bu konuda da bir zafiyet ortaya çıktı:

Sahada İrfan Can Kahveci yoksa, duran top organizasyonları da zayıflıyor.

Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Miguel Crespo ile kullanılan frikikler/ kornerlerde sarı lacivertli takımın üretimi düştüğü gibi, dönen toplarda da risk yaşadılar.

395 DERBiDE KANARYA 148 ASLAN 125 GALiBiYET ALDI

İki takım arasında bugüne dek oynanan 395 maçın 148’ini Fenerbahçe, 125’ini Galatasaray kazandı. Sarı lacivertlilerin attığı 540 gole, sarı kırmızılılar 490 golle karşılık verdi.

4- Ligde 4 kez direklere takılan iki oyuncu var: Oliveira ve King. Bugün muhtemelen karşılaşacak olan bu ikiliyi 3’er direkle Weghorst ve Borini izliyor.

19- Ferdi, birçok istatistikte F.Bahçe’nin lideri. Takımının en çok top kapan (21), en çok sahipsiz top kazanan (84) ve en çok şut pası veren (19) ismi.

6- Gomis bu sezon 6 maçta gol katkısı yaptı ve Galatasaray bunları tek farkla kazandı, yani Gomis’in golleri olmasa hiçbirini galip bitiremiyordu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY KARŞILAŞTIRMASI

SIRA FB iSTATiSTiK GS SIRA EN iYi EN KÖTÜ

1 42 Gol 29 4 FB (42) Hatay (15)

4 179 Şut 219 1 GS (219) İstanbul (118)

3 %49,7 Şut isabeti %49,3 5 Giresun (%54,6) İstanbul (%40,7)

1 %23,5 Goleçevirme %13,2 14 FB (%23,5) Kasımpaşa(%11,1)

4 6 Kafa golü 7 1 GS, BJK (7) Giresun (1)

1 8/9 Penaltı 1/2 12 FB (9) İstanbul (0)

1 54 Net pozisyon 49 2 FB (54) Başakşehir (22)

8 7000 Pas 7066 6 Alanya(9271) Kasımpaşa(5756)

9 %81,6 Pasisabeti %80,9 11 Başakşehir (%85,8) Kasımpaşa(%75,9)

15 235 Orta 344 3 Alanya(369) Adana Demir (188)

3 %27,7 Ortaisabeti %27,3 5 Konya(%29) Ankaragücü (%17,4)

4 17 Yediği gol 13 1 GS, Konya(13) İstanbul (35)

1 124 Gelen şut 192 7 FB (124) Hatay (246)

17 234 Faul 212 14 Hatay(178) Alanya(265)

2 32/4 Kart 43/3 15 Sivas(29) Gaziantep (47)