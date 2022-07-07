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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Temmuz 2022 - 13:03

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman? İşte müsabaka hakkında son bilgiler

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman İşte müsabaka hakkında son bilgiler

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynayacağı ilk maçı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg’in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adam Ladeback. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Gleen Nyberg yönetecek. Öte yandan müsabakanın tarihi de futbolseverlerce merakla araştırılıyor. İşte, Dinamo Kiev – Fenerbahçe maçı tarihi…

İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00’de Polonya’nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu’nda oynanacak.

Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

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Müsabakaların Exxen platformunda yayınlanması bekleniyor.

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