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Fenerbahçe – Beşiktaş derbisindeki yönetim protestosunda ‘mısırlı’ öfke

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisindeki yönetim protestosunda ‘mısırlı’ öfke
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20 Aralık 2021 - 11:02

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisindeki yönetim protestosunda ‘mısırlı’ öfke

 

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki yönetim protestosunda mısırlı öfke

Şampiyonluk şansının mucizelere bırakılması Fenerbahçe taraftarlarının sabrını taşırdı. Skor 2-2 olduktan sonra protesto gösterilerine başlayan Fenerbahçe taraftarlarının öfkesi, maç bitiminde doruğa ulaştı. Bir süre tribünü terk etmeyen ve stat dışında toplanan taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırırken, teknik direktör Pereira da bu öfkeden nasibini aldı.

Fenerbahçe’nin, kendi sahasındaki Derbi maçta Beşiktaş ile berabere kalarak, lider Trabzonspor’un 14 puan gerisine düşmesi, takımın kötü gidişi nedeniyle uzun süredir öfkeli olan sarı lacivertli taraftarların sabrını taşırdı. Karşılaşmanın son dakikalarında ve bitiş düdüğünden sonra binlerce taraftar başkan Ali Koç’a tepki gösterdi. Önce “Yönetim istifa” diye bağıran taraftarlar daha sonra “Ali Koç istifa” diye tempo tuttu. Dakikalarca süren protesto gösterileri sırasında tribünlerdeki taraftarlar arasında yer yer küçük çaplı kavgalar çıktı.

 

1 saatte 45 bin ‘Ali Koç istifa’ tweeti

Stattaki bu gergin atmosfer sırasında bir taraftarın, karşıt görüştekilerin bulunduğu tribüne patlamış mısır dolu kova, başka bir taraftarın da elindeki megafonu fırlattığı görüldü. Fenerbahçe taraftarların önemli bir bölümü maçtan sonra stadı terk etmeyip, başkan Ali Koç ve yönetime yönelik protestolarını sürdürdü. Stat dışında toplanan yüzlerce taraftar da dakikalarca Ali Koç, yönetim, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular aleyhine bağırdı. Ayrıca Twitter’da Ali Koç için hashtag açılırken, ilk 1 saat içinde 45 bin fazla sarı lacivertli taraftarın, başkanı istifaya davet eden tweetler attığı dikkat çekti.

 

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki yönetim protestosunda mısırlı öfke

‘KENDiMi YAKARIM’ TEHDiDi!

Maçtan sonra Ülker Stadı önünde toplanan Fenerbahçe taraftarlarından birinin elinde bir bidonla, “Ali Koç istifa etmezse kendimi yakarım” diye intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.

YÖNETiM PROTESTOSUNDA MISIRLI ÖFKE

Maçtan sonra Fenerbahçe taraftarlarının önemli bir bölümü yönetimi istifaya çağırdı. Protestolar sırasında bir taraftar, karşıt görüştekilerin bulunduğu tribüne mısır dolu kovayı fırlattı.

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