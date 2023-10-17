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Kılıçdaroğlu’ndan sert açıklama..

Kılıçdaroğlu’ndan sert açıklama..
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaparken gündemde olan ‘tezkere’ konusunda: “Kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyorum. Terörle mücadele ayağı altında bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek, açıkça söylüyorum vatana ihanettir!” dedi.

Mecliste gerçekleştirilen CHP Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde olan Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin sert açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Meclis’te bir tezkere görüşülüyor. Teröre her zaman karşı çıktım, insan olan herkes teröre karşı çıkar.

Terörle mücadele kaçınılmazdır, terörle mücadele için bizden ne isteniyorsa eyvallah.

O tezkerede “TSK’yi gerekli takdirde sınırötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi.” Eyvallah, hiç itirazımız yok” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu,: “Ama cümle şöyle devam ediyor; “Ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de olunması.” Ben kendi ülkemde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyorum.

Terörle mücadele ayağı altında bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek, açıkça söylüyorum vatana ihanettir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Yabancı askerler Türkiye’de neye müdahale edecekler ya!”

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu: “Yabancı asker geldiğinde, sen davet ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP’liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber mücadele edeceğiz ve onları göndereceğiz” şeklinde konuştu.

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