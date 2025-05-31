ESTETİK ARTIK GENÇLERİN TERCİHİ: YAŞ 18’İN ALTINA İNDİ

Son yıllarda estetik cerrahi ve medikal estetik uygulamaları, gençler arasında hızla popülerleşiyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle 18 yaş altı gençler de estetik müdahalelere yönelmeye başladı. Bu durum, uzmanlar arasında hem dikkat çekiyor hem de uyarılara neden oluyor.

Sosyal Medyanın Estetik Üzerindeki Gücü

TikTok, Instagram gibi platformlarda “kusursuz güzellik” trendleri gençlerin estetik kaygılarını artırıyor. Filtrelerin yarattığı mükemmel görüntü baskısı, gençlerin gerçek dışı güzellik standartlarına ulaşma isteğini körüklüyor. Bu nedenle, estetik müdahaleler 18 yaşın altına kadar inmiş durumda.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Alp Mamak, bu erken yaşta estetik müdahalelerin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Ayrıca merdiven altı uygulamaların artması gençler için ciddi risk oluşturuyor.

Yasal Düzenlemeler ve Güvenlik

Türkiye’de 18 yaş altı estetik işlemler için ebeveyn onayı zorunlu. Cerrahi olmayan işlemler ise 16 yaş üstü ve veli izniyle yapılabiliyor. Uzmanlar, estetik müdahalelerin mutlaka uzman kliniklerde ve gerekli etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.