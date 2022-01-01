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Turbo Turabi’nin Parti Paylaşımı Gündem Oldu: Bu Nasıl Ortam?

Turbo Turabi’nin Parti Paylaşımı Gündem Oldu: Bu Nasıl Ortam?
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01 Şubat 2022 - 14:55

Turbo Turabi’nin Parti Paylaşımı Gündem Oldu: Bu Nasıl Ortam?

 

Survivor yarışması ile ünlenen Turabi Çamkıran’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir parti videosu herkesi şaşkına çevirdi.

 

 

Turbo Turabi Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Survivor yarışmasıyla ünlenen ve iki defa şampiyon olduktan sonra yurt dışında da yarışmalara katılan Turabi Çamkıran katıldığı bir partiden paylaşım yapınca yine dikkat çekti.
 

 

 

Daha önce tangalı kadınlarla havuz pozu verdiği için kötü yorumlara maruz kalan ve tepki gösteren Survivor Turabi paylaşımında “Biz adam asmaca oynardık. Burada kadın asmaca oynuyorlar” yorumunda bulundu.
 

 

 

Turabi’nin notunu görenler “Bu nasıl ortam”, “Yaşıyorsun bu hayatı kral” yorumlarında bulundu.
 

 

 

Turabi Çamkıran bu yorumların hepsine kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.
 

 

 

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