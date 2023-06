Eski Sevgilisinden Kayahan’ın Kızı Beste Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar!

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, geçen yıl dünyaevine girdiği Evren Bölek’in borçları nedeniyle evine gelen hacizle şok yaşadı.

Beste Açar’ın eşi Evren Bölek’in ödemediği kira borçları nedeniyle alacaklı vekili tarafından icra takibi başlatıldı.

25 Mayıs Perşembe günü Beste Açar’ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

ESKİ SEVGİLİ SUSKUNLUĞUNU İLK DEFA BOZDU

Yaşanan bu olaydan sonra Beste Açar’ın eski sevgilisi Deprem Tahmini Uzmanı ve İstanbul 911 in yönetim kurulu başkanı Oksal Erev, Beste Açar ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Beste Açar, Oksal Erev ile 2 Şubat 2022 tarihinde evleneceklerini duyurmuştu. Ancak Açar, düğünü ertelediklerini açıklamış ve sosyal medyadan şu notu paylaşmıştı: “İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. 3 ay içerisinde yaşadığım tutarsız öfke, kontrolsüz duygu durumları, şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde, eskiden arkadaşım olan kişiyle10 Şubat itibarıyla hiçbir ilişkim kalmamıştır.”

Daha sonra Açar, eski sevgilisi hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.

BESTE BANA BİR GÜNDE ÜÇ KEZ EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Kararın kalkmasının ardında Oksal Erev, ilk kez sessizliğini bozdu. Erev, “Beste hanım ile babasının sağlığı döneminden bir arkadaşlığımız vardı. Kendisi beni yıllar önce sosyal medyadan takibe almıştı. Çeşitli konulardan ötürü bir dönem görüştük. Sonrasında benim bir bir ilişkiye başlamam nedeni ile bir süre iletişimimiz kesildi. 2021 yılında tekrar karşılaştık ve Beste bana aynı gün içinde üç defa evlilik teklifi yaptı. Kötü biten bir ilişki sonrası onun yaklaşım şekli ve dingin görülen kişiliği nedeni ile açıkçası etki altında kaldım. Bu konu bir süre sonra ciddi şekilde baskı haline dönüştü. Hatta Bodrum’da yerel bir TV kanalında hangi tarihte evleneceğimi duyduğumda ilk şoku yaşadım. Bu denli baskı altında olmak beni rahatsız etmeye başladı. Gece çıktığımız mekanlarda dahi Beste sahneye davet edildiğinde babasının şarkısının bir bölümünü, “gönül sayfamda Oksal Erev yazıyor” şeklinde okuyordu” dedi.

“BESTE GECELERİ BENİ UYANDIRIP BABAMIN SAKLADIĞI ALTINLARI BULALIM” DİYORDU

Beste Açar’ın düşüncelerinin yerinde olmadığını söyleyen Oksal Erev, “Neredeyse iki günde bir beni gecenin bir saatli uyandırıp “Oksal, babama bağlan ben bir single yapmak istiyorum seslendireceğim parçayı babam sana söylesin. Oksal, babam yüklü miktarda altın saklamış, nereye saklamış bulalım. Oksal, İpek ile ilgili babam ne düşünüyor sana söylesin, soyadı konusunda kırgın mı? Ben Şamanım, şifa dağıtırım, istersem ameliyatsız estetik bile yaparım” vs gibi insanın duyunca endişe duyacağı söylemleri artınca ondan uzaklaşma kararı aldım.” diye konuştu.

BESTE ÇOK TEHLİKELİ BİR KADIN

Ayrılık kararı sonrası Beste Acar’ın kendisini konuşturmamak adına yargıyı yanıltarak, yalan beyan vererek uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bunu kadınlar günününde “kadına şiddet” etiketi altında etiketlediğini belirten Oksal Erev, “Bunu etiketleyip her yerde paylaşım yaptı. Tabi ki de insanlar ben konuşamadığım için, uzaklaştırma kararı olduğu için doğruyu bilmeden bana ağıza alınmayacak hakaretler etti sosyal medyada. En çokta neye şaşırdım biliyor musunuz? Emniyete vermiş olduğu şikayette; “Annemin, oğlumun ve benim can güvenliğimiz yok, çok korkuyoruz” Neticede bu durum tarafımdan yargıya taşındı, Kayahan beyin eşi İpek hanımla da konulup bazı konularda dikkatli olmasını istedim. Çünkü Beste gerçekten benim gözümde çok tehlikeli bir kadın. Hırsları için her tür fenalığı yapabilecek yürekte” dedi.