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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu!

Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2023 - 11:14

MasterChef’in jüri kadrosunda flaş bir değişiklik yaşandı. 14 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak olan MasterChef Türkiye All Star’a yeni bir jüri üyesi katıldı. Tanıtımlarda yer almayan Somer Sivrioğlu’nun yerine geldiği düşünülen yeni jüri üyesi ortaya çıktı. Peki yeni jüri üyesi kim oldu? İşte detaylar…

Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 1

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, 14 Haziran’da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 2

Fenomen yemek yarışması MasterChef, bu kez All Star kadrosuyla nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 3

14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak olan programın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 4

Heyecanla beklenen All Star’ın tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Şef Somer Sivrioğlu ise görülmedi.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 5

Mehmet Şef ve Danilo Şef’in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu’nun olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Sivrioğlu’nun tanıtımda da yer almaması merak edilmişti.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 6

MasterChef’in jüri kadrosunda yaşanan değişiklik ise ortaya çıktı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 7

SOMER ŞEF’İN AYRILIĞI

Somer Şef, şimdilerde hukuk savaşı veriyor.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 8

Ünlü şefin geçtiğimiz yıl devraldığı restoranın istinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti. Açılan dava sonucu Somer Sivrioğlu’nun 22.5 yıl hapsi istendi.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 9

Aynı zamanda Avusturalya’da işleri devam eden Somer Sivrioğlu, MasterChef yeni sezonunda yer almama kararı aldı. Yerine kimin geleceği merak konusu iken, seyirciler aydınlandı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 10

Masterchef 2023 yeni bölüm fragmanında Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef’in yerine ise Yılmaz Şef yer aldı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 11

YENİ JÜRİ ÜYESİ BELLİ OLDU

Masterchef All Star’a sayılı günler kala yeni yayınlanan 1. bölüm fragmanında yine Somer Sivrioğlu yer almadı ve yeni bir şef tanıtıldı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 12

MasterChef All Star’ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 13

Öztürk, daha önce de MasterChef’te konuk jüri üyesi olarak dahil olmuştu.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 14

Peki Masterchef yeni jüri üyesi kimdir? Yılmaz Öztürk kimdir? İşte tüm detaylar…

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 15

MASTERCHEF’İN YENİ JÜRİSİ YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Şef yılmaz Öztürk, geçtiğimiz sezon MasterChef’e konuk olarak katıldı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 16

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 17

2012 yılında Alaçatı’da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 18

2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 19

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu.

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Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu! - Sayfa 20

Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

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