Somer Şef’in yerine kim geldi? MasterChef Türkiye’de yeni jüri belli oldu!

MasterChef’in jüri kadrosunda flaş bir değişiklik yaşandı. 14 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak olan MasterChef Türkiye All Star’a yeni bir jüri üyesi katıldı. Tanıtımlarda yer almayan Somer Sivrioğlu’nun yerine geldiği düşünülen yeni jüri üyesi ortaya çıktı. Peki yeni jüri üyesi kim oldu? İşte detaylar…

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, 14 Haziran’da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

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Fenomen yemek yarışması MasterChef, bu kez All Star kadrosuyla nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

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14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak olan programın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı.

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Heyecanla beklenen All Star’ın tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Şef Somer Sivrioğlu ise görülmedi.

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Mehmet Şef ve Danilo Şef’in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu’nun olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Sivrioğlu’nun tanıtımda da yer almaması merak edilmişti.

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MasterChef’in jüri kadrosunda yaşanan değişiklik ise ortaya çıktı.

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SOMER ŞEF’İN AYRILIĞI Somer Şef, şimdilerde hukuk savaşı veriyor.

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Ünlü şefin geçtiğimiz yıl devraldığı restoranın istinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti. Açılan dava sonucu Somer Sivrioğlu’nun 22.5 yıl hapsi istendi.

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Aynı zamanda Avusturalya’da işleri devam eden Somer Sivrioğlu, MasterChef yeni sezonunda yer almama kararı aldı. Yerine kimin geleceği merak konusu iken, seyirciler aydınlandı.

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Masterchef 2023 yeni bölüm fragmanında Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef’in yerine ise Yılmaz Şef yer aldı.

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YENİ JÜRİ ÜYESİ BELLİ OLDU Masterchef All Star’a sayılı günler kala yeni yayınlanan 1. bölüm fragmanında yine Somer Sivrioğlu yer almadı ve yeni bir şef tanıtıldı.

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MasterChef All Star’ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu.

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Öztürk, daha önce de MasterChef’te konuk jüri üyesi olarak dahil olmuştu.

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Peki Masterchef yeni jüri üyesi kimdir? Yılmaz Öztürk kimdir? İşte tüm detaylar…

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MASTERCHEF’İN YENİ JÜRİSİ YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR? Şef yılmaz Öztürk, geçtiğimiz sezon MasterChef’e konuk olarak katıldı.

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Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı.

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2012 yılında Alaçatı’da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı.

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2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

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2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu.

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