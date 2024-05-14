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Erdoğan’ın konvoyuna tepki gösteren çocuk gözaltına alındı

Erdoğan’ın konvoyuna tepki gösteren çocuk gözaltına alındı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2024 - 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sarıyer’deki konvoyuna tepki gösteren 16 yaşındaki kız çocuğu gözaltına alınarak serbest bırakıldı.

İstanbul Sarıyer’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada 16 yaşındaki lise öğrencisi kızın küfür ettiği iddiasıyla

Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındığı iddia edildi.

Bir gün süreyle gözaltına alınan çocuğun serbest bırakıldığı da bildirildi. Çocuğun haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol kararı verip serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun ifadesinde “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim.” dediği öğrenildi.

Liseli kız ifadesinin devamında ise şöyle dedi:

Orada Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dahil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir.

Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle tepkim yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim.

Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim.

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