Erdoğan: Zirvede artan terör tehdidini vurgulayacağız… NATO’nun ilk 5 ülkesinden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, zirvede, NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, müttefiklerin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla istişarelerde bulunacaklarını belirterek, “NATO’nun kuruluşunun 75’inci yıl dönümüne tekabül etmesi hasebiyle zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor. Geçen sene Vilnius’ta aldığımız kararların takibini yapacağız. Bu vesileyle bir oturumda Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılımıyla Asya-Pasifik bölgesindeki NATO ortakları olan Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda ile liderler düzeyinde bir araya geleceğiz” dedi.

Zirvenin son oturumunu ise NATO-Ukrayna Konseyi formatında icra edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius’da aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO’nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz. Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur. Ukrayna’yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO’nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını ilk günden beri ifade ettik. Bu uğurda İstanbul süreci başta olmak üzere önce ateşkesi temin, ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk. Silahların konuştuğu, kan döküldüğü ve can kaybının yaşandığı her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermektedir” diye konuştu

‘NATO’NUN BEL KEMİĞİ ÜLKELERİN BAŞINDA YER ALIYORUZ’

Washington’da yapacakları istişarelerin, NATO’nun güney bölgesine yönelik yeni vizyonunun tespiti bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Siber dünya, dezenformasyonla mücadele ve yükselen teknolojilerin beraberinde getirdikleri sınamalar da gündemimizde yer alacaktır. Washington Zirvesi, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğindeki merkezi rolün NATO’ya ait olduğu hakikatini bir kez daha kayda geçirecektir. Türkiye, NATO’nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Karada, denizde ve havada geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerle NATO’nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka verdiğimiz önem açıktır. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze’de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail’i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin’de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Bütün bu meseleleri en yüksek derecede gündeme getirirken, değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağım” ifadelerini kullandı.

‘KKTC BİZİM NEZDİMİZDE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN TAM ÜYESİ KONUMUNDA’

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, 6 Temmuz’da Şuşa’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’ne KKTC’nin de katılmasına ilişkin soru üzerine, “KKTC, bizim nezdimizde zaten Türk Devletleri Teşkilatı’nın tam üyesi konumundadır. Bu konuda başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle hemen hemen aynı konuma gelmiştir. Son Şuşa Zirvesi’nde malum KKTC orada bulundu. Arkadaşlarımızdan da Cevdet Bey ve Hakan Bey zirvede bulundular. Bundan sonraki süreçte KKTC’yi burada nasıl tam üye noktasına taşırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türk devletleri içinde hukukumuzun en ileri derecede olduğu Türk devletleriyle bunu geliştiriyoruz. Mümkün olduğunca da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Bey’in o devletlerin başkanlarıyla olan münasebetlerini de geliştiriyoruz” dedi.

‘NATO’NUN İLK 5 ÜLKESİNDEN BİR TANESİYİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nden Türkiye’nin beklentilerine ilişkin, “Şu an itibarıyla NATO’nun ilk 5 ülkesinden bir tanesiyiz. Bunu mali destek noktasında ve ayrıca NATO’ya güç katma noktasında söylüyorum. Türkiye’nin buradaki durumu bu. İlk 5 ülke derken, bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bu artık NATO üyesi ülkelerin hepsinin bir yaklaşımıdır. Türkiye’ye bakışı da hepsinin böyledir. Bundan sonra da NATO’daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Buradan beklentimiz nedir? Vilnius’da neler görüştüysek, neler konuştuysak, tabii ki bundan sonraki süreçte de aynı durumları gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli Savunma Bakanım yaptıkları görüşmelerle de teyit ediyorlar. Yeni genel sekreter olarak Rutte’nin buraya gelişinde Türkiye’nin tabii rolü üst düzeyde olmuştur. Şimdi Rutte’yle de tabii Amerika’da ayrıca görüşmelerimiz olacak. Göreve başlamadan Türkiye’yi ziyaret edeceğini bana söylemişti. Bu görüşmelerimizi yapmak suretiyle, nasıl Stoltenberg ile adımlarımızı çok samimi bir havada işlettiysek inanıyorum ki Rutte ile de aynı şekilde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL-FİLİSTİN KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZİ HENÜZ ALABİLMİŞ DEĞİLİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesinde ittifak ortaklarından yeterli desteği alıp almadığına ilişkin soru üzerine, “Tabii, NATO ile bu noktada istediğimiz konumda mıyız? Açık, samimi söylüyorum; işte şu anda bunları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle NATO ile İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. Temennim odur ki ABD’deki görüşmelerimizde bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi de alırız diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanımın, Milli Savunma Bakanımın görüşmeleri var. Bütün bu görüşmelerle, kendilerini bu noktada uyaracağız” diye konuştu.

Erdoğan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında yapılan çalışmalara ilişkin son durumun sorulması üzerine de “Doha’da çok ciddi görüşmeler oldu. Hatta biz o gün dönüşümüzü yaparken Mossad’ın başkanı da Doha’ya gitmişti. Doha’daki görüşmelerde bazı olumlu adımlar atılmıştı. Fakat o günden bugüne henüz o adımlar noktalanmadı. Fakat biz sabırla süreci takip ediyoruz. Gerek İstihbarat Başkanımız gerek Dışişleri Bakanımız süreci takip ediyorlar. İnşallah kısa zamanda buradan beklediğimiz neticeyi alırız” dedi.