Erdoğan ve Özel’den Dervişoğlu’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti kurultayında genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti” denildi.
ÖZEL: AKŞENER’E SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLİYORUM
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” diyerek Dervişoğlu’nu tebrik etti.
Eski genel başkan Meral Akşener’e mutluluklar dileyen Özel, “İYİ Parti’nin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini üstlenen Sn. Meral Akşener’e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.