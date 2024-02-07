Engin Günaydın’dan şoke eden itiraf: ‘Ahlaksız teklifler alıyorum’

Oyunculuğun en keyifli yanının “daha iyi bir hayat yaşamak” olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Şu an en güzel tarafı; bana ve aileme daha iyi bir hayat yaşatıyor. Hiç tanımadığınız ama çok iyi kalpli insanlarla tanışma fırsatınız oluyor. Mesela bu sayede çok doktor tanıdığım oldu ve doktorları çok sevdiğimi fark ettim. Bedava, istediğin zaman arayabiliyorsun. İnsanın hayatında doktor arkadaşı kesinlikle olmalı. Bir de avukat” ifadelerini kullandı.