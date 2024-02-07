Engin Günaydın’dan şoke eden itiraf: ‘Ahlaksız teklifler alıyorum’

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan deneyimli oyuncu Engin Günaydın, kariyerine ve hayatına dair önemli itiraflarda bulundu.
Hürriyet’ten Hakan Gence’ye röportaj veren oyuncu Engin Günaydın, yeni oyunu “Hücreler”in yanı sıra kariyerine ve hayatına dair detayları paylaştı.
İnsanları, ailesini sevdiğini söyleyen Günaydın ‘Güçlü olmak hiç istemedim. Çünkü güç yalnızlık demek. Ben yalnız olmamak için çok uğraştım’ dedi.
“Genelde şapşal, biraz saf karakterler yazıyor, oynuyorsun. Çok şapşallık yaşar mısın?” sorusunun üzerine “kusuruların insanı insan yaptığının” altını çizen oyuncu Engin Günaydın, “Evet ve çok severim, çünkü kusurlarım beni insan yapan konular, kusurlarımı anlatmaktan da çok hoşlanırım. Beni kusurlarımın insan yaptığını düşünüyorum” dedi.
Genç komedyenlere ve sosyal medyadaki mizaha dair düşüncelerini paylaşan Günaydın, şunları söyledi: “Komedi ilişkiler için bir ön bahçedir. İlişkileri çok güçlendirir, ciddiyeti azaltır. Genç komedyenler yeni bir dil peşindeler. Bir nevi doğum sancısı var, bu doğum olduktan sonra ülkemizin nur topu gibi yeni bir komedi dili ortaya çıkacak. Heyecanlıyım, takdir ediyorum.”
“İnsanlar gerildikçe gerildiler, sosyal medyayla kendi kişisel dünyalarını yarattılar fakat birlik olmayı unuttular. İnternet insanların ilişkilerini güçlendirmesi için tasarlanmış bir şey. Tam tersi oldu, yalnızlaştılar. Çok çabuk tartışıyorlar, aşırı bencilleştiler.”
“Aldattın mı veya aldatıldın mı” sorusunun üzerine aldatmayı “psikolojik bir hata” olarak niteleyen Günaydın, şöyle yanıt verdi: “Aldatmak ya da aldatılmak konusu hayatımda olmuştur; haberim vardır, yoktur bilmiyorum. Belki gençlik zamanlarında heyecanlı bir konu bu ama belirli bir yaştan sonra bu psikolojik bir hata bence. Çünkü insan kendisine karşı dürüstlüğünü kaybediyor.”
Oyunculuğun en keyifli yanının “daha iyi bir hayat yaşamak” olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Şu an en güzel tarafı; bana ve aileme daha iyi bir hayat yaşatıyor. Hiç tanımadığınız ama çok iyi kalpli insanlarla tanışma fırsatınız oluyor. Mesela bu sayede çok doktor tanıdığım oldu ve doktorları çok sevdiğimi fark ettim. Bedava, istediğin zaman arayabiliyorsun. İnsanın hayatında doktor arkadaşı kesinlikle olmalı. Bir de avukat” ifadelerini kullandı.
“Aldattın mı veya aldatıldın mı” sorusunun üzerine aldatmayı “psikolojik bir hata” olarak niteleyen Günaydın, şöyle yanıt verdi: “Aldatmak ya da aldatılmak konusu hayatımda olmuştur; haberim vardır, yoktur bilmiyorum. Belki gençlik zamanlarında heyecanlı bir konu bu ama belirli bir yaştan sonra bu psikolojik bir hata bence. Çünkü insan kendisine karşı dürüstlüğünü kaybediyor.”
Oyunculuğun en keyifli yanının “daha iyi bir hayat yaşamak” olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Şu an en güzel tarafı; bana ve aileme daha iyi bir hayat yaşatıyor. Hiç tanımadığınız ama çok iyi kalpli insanlarla tanışma fırsatınız oluyor. Mesela bu sayede çok doktor tanıdığım oldu ve doktorları çok sevdiğimi fark ettim. Bedava, istediğin zaman arayabiliyorsun. İnsanın hayatında doktor arkadaşı kesinlikle olmalı. Bir de avukat” ifadelerini kullandı.
Asosyalliğinin olduğunu ve “durduk yere konuşana deli deneceğini” söyleyen Günaydın, “Asosyalliğim var, kendi düşüncelerimi çok merak etmiyorum. Zaten kendi düşüncelerimle yaşıyorum. Ama başkalarının düşüncelerini merak ediyorum. Bana soran olursa cevap veriyorum, durduk yere de konuşulmaz, deli derler. Mesela bir kafeye falan gittiğimde kendimi göstermek istemem, bir kenarda otururum, kendimi belli etmeyen biriyim. Gece kulübünde çok duvar izlemişliğim vardır. Öyle duvara bakıyorum falan” dedi.
“Ne kadar sosyal medya insanısın?” sorusuna ise Günaydın gündemi çok takip etmediğini belirterek şu ilginç yanıtı verdi: “Saçma hayatlar seven biriyim, çok gündemi takip etmem ama başkaları ne yapıyor izliyorum. Videolar, fotoğraflar geliyor ama eskiden daha cesurdum, şimdi tırsıyorum o işlerden. Çapkınlık yapmak isterdim ama bir türlü o işi kendi kişiliğime uygun bulamadım. Nasıl yapılır bilmiyorum.”