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Emekliye yok yandaşa var!

Emekliye yok yandaşa var!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ağustos 2024 - 15:22

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılan kentlerde yapılan dev TOKİ ihalesi, sarayları da yapan Rönesans Holding’e bağlı olan REC Uluslararası İnşaat Yatırım A.Ş’ye kaldı. Milyarların akacağı ihale sonrası “Emekliye var yandaşa yok” yorumu yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 7 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden birisi olan Hatay için 17 Temmuz’da Defne ilçesinde 773 adet konut yapımı için ihaleye çıktı. 2 milyar 336 milyon 750 bin TL’lik ihaleyi rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen “Pazarlık” usulüyle Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Söz konusu projenin de rezerv yapı alanı ilan edilen bölgeye yapılacağı ifade edildi.

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SARAYLARI DA BU FİRMA YAPMIŞTI

Söz konusu şirketin bu zamana kadar 19 kamu ihalesini aldığı, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve yine Cumhurbaşkanlığı’nın Marmaris Okluk koyundaki yazlık Sarayını da yaptığı biliniyor. Yandaş olarak ifade edilen şirketin bu zamana kadar 69 milyar 51 milyon 376 bin liralık kamu ihalesine imza atması da dikkatleri üzerinde topladı.

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45 GÜNDE DİKTİKLERİ HASTANEDE TAVAN ÇÖKMÜÜK BİR BEBEK ÖLMÜŞTÜ

19 kamu ihalesini her seferinde alarak sermayelerine sermaye katan şirket 45 günde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni inşa etmişti. Geçtiğimiz günlerde bu hastanenin yoğun bakım bölümünün tavanı çökmüş ve bir bebek yaşamını yitirmişti.

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