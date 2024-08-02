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Emekli maaş farkının yatacağı tarih açıklandı!

Emekli maaş farkının yatacağı tarih açıklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2024 - 11:24

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur zam oranı temmuz ayında yüzde 24.73 olarak belirlenirken en düşük emekli maaşı da bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emekli maaş farklarının ödeneceği tarih ise Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelen açıklamayla belli oldu. En düşük emekli maaşı farkları 7 Ağustos’ta hesaplarda olacak. Böylece, “En düşük emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek, “Emeki maaş farkları ne zaman yatacak” soruları yanıt buldu.

Emeklileri ilgilendiren kararın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası beklenen açıklama SGK’dan geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartıldı. “En düşük emekli maaşı fark ödemesi ne zaman”, “Emekliye zam farkı ne zaman yatacak” soruları gündemdeyken emekli maaşı farkları için ödeme tarihi belli oldu.

Emekliye 2 bin 500 TL fark ödemesi ne zaman yatacak?

SGK en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. SGK’nın emeklinin maaş farkının yatacağı tarihe ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos’ta yapılacaktır.”

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam yapıldı. Memur  ve emeklisine ise enflasyon farkına ek yüzde 10 toplu sözleşme zammı verildi. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 19,31 oldu. Kök aylığı 8 bin 383 TL’nin atlında olan emekliler sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve en düşük aylık 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Söz konusu düzenlemeden  3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Emekli maaşı ödeme tarihleri

Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. SSK’lı emekliler her ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur’lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’sinde,

1 günlük milli yas ilan edildi1 günlük milli yas ilan edildi

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında yapılıyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26’sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alırlar.

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