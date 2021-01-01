Elmalı Davasında Öz Baba İlk Kez Konuştu

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Antalya Elmalı’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasında çocukların öz babası “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Antalya Elmalı’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

İnfial yaratan olayla ilgili son olarak çocukların öz babası açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanan baba, Çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti.

“Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini söyledi.

Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini söyleyen baba “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise “çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

“ANNEYE SÖYLEDİĞİMDE KAHKAHA ATTI”

Babanın açıklamalarının ardından konuşan babaanne ise çocuklarım dediği torunları için “Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi.

Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarını söyleyerek “Bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı.

Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak “anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.

KARDEŞLERİN KORUMA ALTINA ALINMASININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iki kardeşle ilgili koruma kararı alması süreciyle ilgili detaylar da netleşti. Bakanlık, dosyada çocukların çekirdek ve geniş aile bireyleri tarafından istismara uğradığı tespiti yapan sosyal hizmet raporlarından sonra, bölge ve merkezden çağrılan meslek uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Uzmanlar, çocukların yargılama süreci tamamlanıncaya kadar sağlıklı psikolojik tedavi ve takiplerinin yapılması için devlet korumasına alınması gerektiği görüşünü bildirdi. Yapılan toplantıda çocukların kurumda koruma altına alınması kararı verildi.

Kardeşler G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.’nin (10), cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’nda süren yargılamada dava dosyasında farklı sosyal hizmet raporları olduğu, bir kısım raporların çocukların mağduriyetinde anne ve üvey baba, bir kısım raporların ise babaannenin sorumluluğunu ortaya koyduğu belirtildi. Tüm raporların ortak sonucu çocukların çekirdek ve geniş aile bireylerinin davranışları ve tutumları ile istismar edildiği değerlendirmesini ortaya koydu. Aile Bakanlığı ülke gündemine oturan ve sosyal medyadaki paylaşımlarla toplumsal bir olay halini alan Elmalı davasındaki tüm bilgi, belge ve verileri değerlendirerek, iki küçük çocuğun devlet koruma alınması kararı verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

2020 yılının haziran ayında, Balıkesir’de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve Akman, kocası Rahmi Akman ile gelininin erkek arkadaşlarından şikâyetçi olmuştu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğrayan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.’nin, Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesine başvurmuştu.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve Akman’nın Rahmi Akman ile evlendiğini, ancak F., Akman, M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi Akman ile isimleri F., Akman ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlatmıştı.

G.E.G.’nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve Akman, üvey babası Rahmi Akman ve dayısı S.’den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenilmişti. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.’nin de kendisini çok dövdüğünü söylemişti.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike’deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söylemişti. İ.E.G., üvey baba Rahmi Akman, M. ve dayısı S.’nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söylemişti.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

6 Ocak 2021’de gerçekleşen üçüncü duruşmada, tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman, yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edilmişlerdi.