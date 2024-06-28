Elektriğe yüzde 38 zam geldi

EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı. Zamlı tarife 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Yeni zamla birlikte 100 kWh elektrik tüketilen bir eve 207,23 lira fatura gelecek.

EPDK’dan yapılan açıklama şöyle:

“Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için % 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için % 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için % 38 ve yüksek kademesi için % 20 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştur.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.”