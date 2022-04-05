Ekrem İmamoğlu adaylık tartışmalarına nokta koydu! ‘Benim de adayım…’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısında ulaşıma zam talebinin reddedilmesine ilişkin konuştu. “İstanbul kabusları olmuş” diyen İmamoğlu, Bakan Adil Karaismailoğlu’na tepki göstererek, “Allah sana akıl versin. Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın, şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun” dedi. Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşan İmamoğlu, “Her CHP’linin cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Benim de adayımdır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na tepki gösterdi. Karaismailoğlu’na yönelik “Allah sana akıl versin” diyen İmamoğlu, “Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın, şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun. Yazık!” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

UKOME olağanüstü toplantısında ulaşım ücretlerine zam talebinin reddedilmesi hakkında konuşan İmamoğlu, “Niye seçimi kaybettik? Oradalar hala. 5 tane kurum eklediler UKOME’ye. Niye? UKOME’de askeri neden bu işe alet ediyorlar? Bu arkadaş hiçbir anlam ifade etmeyen, kifayetsiz aklıyla orada emir kulu olarak konuşuyor. Benim askerimi, polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz? Biz yüzde 50 zam istiyoruz. Neden? Vatandaşımızı korumak için. 30 tane büyükşehir belediyesi var. Niye bir tek İstanbul’da bu zorluk çıkarılıyor? Siz Patagonya’da mı yaşıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na tepki gösteren İmamoğlu, “‘Benim olmayan bertaraf olsun’ bu akıl. Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın, şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun. Yazık!” diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Bu insanlar vicdanları elvermeden ret veriyorlar. Yarın bir daha UKOME yapacağız, olmadı bir daha esnaf batsın mı? İstanbul kabusları olmuş. Belki de İstanbul’da bizim bulamadığımız kafalarında çok farklı bir planları vardı. İstanbul’u kaybetmek bu planları çok büyük bir sekteye uğrattı.”

“İBB Meclis’i uzlaşarak bir karar aldığı zaman herkes alkışlar” diyen İmamoğlu, “İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor. 3 yıldır İBB’nin kurumu İSKİ’ye zam neredeyse verilmedi. İBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: “Elektriğe, doğalgaza zammı hükümet yapıyor. Türkiye’deki dövizin artmasının sebebi Çemişgezek Belediyesi mi? Değil. İstanbul Belediyesi mi? Değil. Zammın kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir. İSKİ’de fiyat artmış, İBB’ye neredeyse zam verilmemiş.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşanı adaylığı hakkında yorumda bulunan İmamoğlu, “Her CHP’linin, ki ben de CHP’liyim, cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Benim de adayımdır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Tabii ki Türkiye’nin önünde önemli bir süreç var. 6 siyasi parti bir masaya oturmuş, ülke geleceği için bir karar verecek. Meşakkatli ve zor bir yol. İlk defa denenen bir sistem. Kolay bir iş değil. Tehlikelerle ve virajlarla dolu. Günün sonunda en doğru kararı vermek zorundalar. Biz uzaktan izleyecek miyiz? Asla… Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Halkın 4’te 1’inin yaşadığı bir kentte, ekonomisinin yüzde 50’sinin olduğu bir kentte, var olan Ekrem İmamoğlu elbette ki bu sürecin teminatı olmalıdır. 6 lider en doğru kararı vermek durumundadır. Bu doğru yolculuğun neferi gibi çalışmak zorundayız.”