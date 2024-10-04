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CHP’de ortalık fena karıştı, hakaretler havada uçuştu

CHP’de ortalık fena karıştı, hakaretler havada uçuştu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2024 - 16:06

CHP’de ortalık fena karıştı, hakaretler havada uçuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı açıklamada, partisinin içine yönelik sert mesajlar verdi. Karasu, “İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız. Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Ulaş Karasu, yaptığı yazılı açıklamada sert ifadelere yer verdi.

“Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular” diyen Karasu, “Fakat ilk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız” dedi.

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Karasu’nun mesajını CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

Ulaş Karasu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi’ sayesinde, 47 yıl sonra partimiz yüzde 38 oy oranına ulaşarak 1. Parti oldu. 14’ü Büyükşehir, 21’i il belediyesi olmak üzere toplam 411 belediye başkanlığını kazandık.

Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular. Ama gerçek CHP’liler bir adım dahi geri atmadılar.

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Fakat ilk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız. Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz. Size en iyi cevabı, CHP’nin sağduyulu üyeleri zamanı geldiğinde mutlaka gösterecektir!

Sizin bu ahlaksızca karalamalarınıza karşı bizler, 14 Mayıs’taki hayal kırıklığını bir daha vatandaşlarımıza yaşatmamak için; halkımızla buluşmaya, partimizi ilk seçimde iktidar yapmaya kararlıyız. Biz sözümüzü gençlere verdik, emekçilere, 85 milyon vatandaşımıza verdik!

Devleti kurmuş ve son seçimin 1. Partisi olmanın verdiği sorumluluk ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Hiç kimsenin de bu yolda önümüze engel olma girişimlerine pabuç bırakmadık, bırakmayacağız.”

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