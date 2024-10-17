Bu pazar erken seçim olsa… Bu anket sonuçları çok konuşulur!

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?

Vatandaşlar bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yüzde 22,8 CHP, yüzde 18,4 AK Parti, yüzde 7,2 DEM Parti, yüzde 6,5 MHP, yüzde 3,8 Zafer Partisi, yüzde 3,6 İYİ Parti, yüzde 3,1 YRP yanıtını verdi.