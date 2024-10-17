Bu pazar erken seçim olsa… Bu anket sonuçları çok konuşulur!

Son ankette siyasi parti liderlerinin beğenilme oranları, erken seçim isteyen seçmen yüzdesi, vatandaşın ekonomik durumu ve siyasi partilerin son oyları belli oldu…
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde seçmenlerin siyasal eğilimlerini ölçmek amacıyla, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 235 katılımcı yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Araştırma kapsamında dört temel başlık ele alındı:
1 – Erken seçim talebi
2 – Son bir yılda ekonomik durumdaki değişiklikler
3 – Siyasi parti liderlerinin kamuoyu nezdindeki beğeni ve beğenmeme oranları
4 – Bu pazar seçim olursa oy tercihi
Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti?
Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti sorusuna katılımcıların yüzde 71,7’si kötüye gitti, yüzde 16,4’ü değişmedi, yüzde 11,9’u iyiye gitti yanıtını verdi.
Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?
( Fikrim Yok / Cevap Yok dağıtılmış hali )
Fikrim yok/Cevap yok seçeneği dağıtıldıktan sonra “Erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 58,5, hayır diyenlerin oranı yüzde 41,5 olarak ölçüldü.
BEĞENİLME ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni oranı yüzde 34, beğenmeme oranı yüzde 55,3, karasızlar yüzde 10,7
Özgür Özel’in beğeni oranı yüzde 32,7, beğenmeme oranı yüzde 50,8, karasızlar yüzde 16,5
Fatih Erbakan’ın beğeni oranı yüzde 27,2, beğenmeme oranı yüzde 58,2, karasızlar yüzde 14,6
Devlet Bahçeli’nin beğeni oranı yüzde 22,8, beğenmeme oranı yüzde 67,9, kararsızlar yüzde 9,4
Müsavat Dervişoğlu’nun beğeni oranı yüzde 12,9, beğenmeme oranı yüzde 68,2, kararsızlar yüzde 18,9
Tuncer Bakırhan’ın beğeni oranı yüzde 12,4, beğenmeme oranı yüzde 67,3, karasızlar yüzde 20,3.
Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?
Vatandaşlar bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yüzde 22,8 CHP, yüzde 18,4 AK Parti, yüzde 7,2 DEM Parti, yüzde 6,5 MHP, yüzde 3,8 Zafer Partisi, yüzde 3,6 İYİ Parti, yüzde 3,1 YRP yanıtını verdi.
Oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 16,2, olurken kararsızların oranı yüzde 15,9 oldu.