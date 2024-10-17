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Bu pazar erken seçim olsa… Bu anket sonuçları çok konuşulur!

Bu pazar erken seçim olsa… Bu anket sonuçları çok konuşulur!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2024 - 16:01
Muhalefet lider Özgür Özel her fırsatta erken seçim çağrıları yaparken, iktidar ise yeni anayasa diyor. Ancak vatandaşın tek gündemi ise kötü giden ekonomi. Ekim ayının bu pazar erken seçim olsa anketinin sonuçları dikkat çekti.

Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 1

Son ankette siyasi parti liderlerinin beğenilme oranları, erken seçim isteyen seçmen yüzdesi, vatandaşın ekonomik durumu ve siyasi partilerin son oyları belli oldu…

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 2

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde seçmenlerin siyasal eğilimlerini ölçmek amacıyla, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 235 katılımcı yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 3

Araştırma kapsamında dört temel başlık ele alındı:

1 – Erken seçim talebi

2 – Son bir yılda ekonomik durumdaki değişiklikler

3 – Siyasi parti liderlerinin kamuoyu nezdindeki beğeni ve beğenmeme oranları

4 – Bu pazar seçim olursa oy tercihi

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 4

Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti?

Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti sorusuna katılımcıların yüzde 71,7’si kötüye gitti, yüzde 16,4’ü değişmedi, yüzde 11,9’u iyiye gitti yanıtını verdi.

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 5

Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?

( Fikrim Yok / Cevap Yok dağıtılmış hali )

Fikrim yok/Cevap yok seçeneği dağıtıldıktan sonra “Erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 58,5, hayır diyenlerin oranı yüzde 41,5 olarak ölçüldü.

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 6

BEĞENİLME ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni oranı yüzde 34, beğenmeme oranı yüzde 55,3, karasızlar yüzde 10,7

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 7

Özgür Özel’in beğeni oranı yüzde 32,7, beğenmeme oranı yüzde 50,8, karasızlar yüzde 16,5

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 8

Fatih Erbakan’ın beğeni oranı yüzde 27,2, beğenmeme oranı yüzde 58,2, karasızlar yüzde 14,6

Devlet Bahçeli’nin beğeni oranı yüzde 22,8, beğenmeme oranı yüzde 67,9, kararsızlar yüzde 9,4

Müsavat Dervişoğlu’nun beğeni oranı yüzde 12,9, beğenmeme oranı yüzde 68,2, kararsızlar yüzde 18,9

Tuncer Bakırhan’ın beğeni oranı yüzde 12,4, beğenmeme oranı yüzde 67,3, karasızlar yüzde 20,3.

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 9

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?

Vatandaşlar bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yüzde 22,8 CHP, yüzde 18,4 AK Parti, yüzde 7,2 DEM Parti, yüzde 6,5 MHP, yüzde 3,8 Zafer Partisi, yüzde 3,6 İYİ Parti, yüzde 3,1 YRP yanıtını verdi.

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Bu pazar erken seçim olsa... Bu anket sonuçları çok konuşulur! - Sayfa 10

Oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 16,2, olurken kararsızların oranı yüzde 15,9 oldu.

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