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Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan’a şoke eden suçlama

Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan’a şoke eden suçlama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2024 - 15:59

Candan kardeşler ‘Kara para aklama’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Candan kardeşlerin tahliyelerinin üzerinden çok bir zaman geçmezken kardeşler birbirine girdi. Bahar Candan ablası Nihal’i Instagram hesabından ifşa etti.

Katıldıkları moda programı ile tanınan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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YEMEK YEME BOZUKLUĞUNU GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

Nihal Candan yemek yeme bozukluğu rahatsızlığını gerekçe göstererek tahliye edilmişti. Kardeşi Bahar Candan’ın tahliyesi ise birkaç hafta önce gerçekleşmişti.

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BAHAR CANDAN ABLASINI İFŞA ETTİ

Tahliyesinin ardından sosyal medyayı pek kullanmayan Bahar Candan peş peşe paylaşımlar yaparak ablasının sevgilisi ile birlikte olduğunu ileri sürdü.

Hatta Bahar Candan ablasına sosyal medya üzerinden seslenerek; ‘Abla, hayatında aldatılmayı, bakım odasında çirkin erkeklerle sevgili olmayı her şeyi sindirdin bir Bahar Candan’ı sindiremedin’ ifadelerini kullandı.

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