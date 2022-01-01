Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ekmeğe Yeni Zam Kapıda: 4 TL Olacak

Ekmeğe Yeni Zam Kapıda: 4 TL Olacak
2 views
29 Ocak 2022 - 10:15

Ekmeğe Yeni Zam Kapıda: 4 TL Olacak

Şubat ayından itibaren İstanbul’un bazı semtlerinde ekmek 4 TL’ye satılacak.

Ekmeğe Yeni Zam Kapıda: 4 TL Olacak

Aralık ayında yapılan zamla 3 TL’ye satılmaya başlanan ekmeğe yine zam geldi. Ay başından itibaren İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli’deki fırınlarda ekmek 3.5 TL’den, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir’de de 4 TL’den satılmaya başlanacak.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, ekmeğe resmi zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son 6 ayda un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyorlar. Şu anda İstanbul’da resmi ekmek fiyatı ise 2.5 TL.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önlem alınmaması durumunda 1 ay sonra 5-6 liralara ekmeğin satılacağını söyledi. Hem girdi maliyetlerindeki artış hem de ruhsatsız fırınlar nedeniyle işlerin oldukça zorlaştığını ifade eden Kolivar, kamunun mutlaka adım atması gerektiğini belirtti. İstanbul’da bin 500 civarında ruhsatsız fırın olduğunu söyleyen Kolivar, kaçak olmalarına rağmen bunlara doğalgaz, elektrik ve su verildiğini, dürüst çalışan fırıncı esnafının da hakkının yendiğini kaydetti. Kolivar, “Tarım Bakanlığı ve bazı ilçe belediyeleri bunlara göz yumuyor” dedi.

Kaçaklar engellenirse 1.5 TL ucuza satılır

Ruhsatsız çalışan bin 500 fırının 500’ünde üretim izni dahi olmadığını söyleyen Cihan Kolivar, ilgili mercilere başvurmalarına rağmen yıllardır sonuç alınamadığını belirtti. Kaçak fırınların kapatılması durumunda mevcut fırınların kapasiteyi günlük 9 bin ekmeğe çıkaracağını anlatan Kolivar, yaptıkları hesap sonrası kapasite artırımıyla ekmeğin 1.5 TL ucuza satılabileceğini dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu: Erdoğan Yayına Bağlanmaya Cesaret EdemezKılıçdaroğlu: Erdoğan Yayına Bağlanmaya Cesaret Edemez
Ukrayna için dört senaryoUkrayna için dört senaryo
THY’de devir-teslim gerçekleştiTHY’de devir-teslim gerçekleşti
İtalyan hakemin özel videoları ifşa olduİtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti…Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Kar Pazarı Vurdu: Yüzde 20-50 Arası Zam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Erdoğan Yayına Bağlanmaya Cesaret Edemez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekmeğe Yeni Zam Kapıda: 4 TL Olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna için dört senaryo
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’de devir-teslim gerçekleşti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jens Stoltenberg’den Rusya açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de sol bek müjdesi! Reims ‘tamam’ dedi sıra Konan’da
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu’ndan bomba Onlyfans açıklaması!
SON DAKİKA HABERLERİ
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!Ocak 24, 2022-9:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !