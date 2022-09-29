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Edin Visca, Dünya Kupası’ndan sonra dönecek

Edin Visca, Dünya Kupası’ndan sonra dönecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Eylül 2022 - 15:00

2. haftada oynanan Atakaş Hatay maçında kolu kırılan ve şu anda sakatlığını yavaş yavaş atlatan tecrübeli futbolcunun Dünya Kupası’ndan sonra sahalara dönebileceği öğrenildi

Edin Visca, Dünya Kupası'ndan sonra dönecek

Önce milli, ardından da Dünya Kupası arası Trabzonspor’a adeta ilaç gibi gelecek. Bu sezon sakatlıklardan en çok başı ağrıyan takımlardan biri olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı bu yüzden birçok maçta ideal 11’ini bozmak zorunda kalmıştı.

Fırtına’da önce Marek Hamsik geri döndü. Norveçli yıldızın gelişiyle bir anda orta saha toparlandı ve Trabzonspor şampiyon olduğu dönemdeki futbolu oynamaya başladı. Ardından milli arada Djaniny iyileşirken, Yusuf Yazıcı’nın da Kayserispor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti adeta seferberlik ilan etti.

Sakatlar bir bir formalarına kavuşurken, taraftarın merakla beklediği isim olan Edin Visca’nın da sahalara dönüş tarihi netleşti. Trabzonspor’un Atakaş Hatayspor ile 2. haftada oynadığı maçta kolu kırılan tecrübeli yıldızın, Dünya Kupası’nda verilecek ara sonrası tam olarak hazır hale geleceği öğrenildi. Sakatlığı önemli oranda geçen 32 yaşındaki futbolcunun şu an adaptasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.

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