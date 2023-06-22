Eda Ece ve Buğrahan Tuncer evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Merakla beklenen gün geldi. Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer görkemli bir törenle evlendi. Çiftin ilk pozları sosyal medyada paylaşıldı.
Dört yıldır birlikte olan çift, bugün Four Seasons Bosphorus’ta “Evet” dedi.
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Tasarım bir gelinlik giyen Eda Ece dantel motifler tercih etti. Çiçeğini toz pembe renginde seçti.
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe İrem Sak, Furkan Korkmaz, Gupse Özay, Barış Arduç, Gamze Erçel, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Nesrin Cavadzade, Danla Bilic, Cemal Can Canseven gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.
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Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğün dansı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o görüntüler;
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