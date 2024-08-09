Ebrar Karakurt İlkin Aydın’a öyle bir şey yaptı ki…

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı final maçında İtalya ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-0 kaybeden Sultanlar, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile üçüncülük maçı oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda yaşanan bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

EBRAR KARAKURT İLKİN AYDIN’IN ELİNİ HAVADA BIRAKTI

İlkin Aydın, Ebrar Karakurt otobüsün merdivenlerinden inerken Ebrar’a elini uzattı.

Ebrar ise İlkin Aydın’ın elini tutmadı ve Eda Erdem’in elini tutarak indi.

İlkin Aydın olay sonrası arkasını dönüp yürüdü.

Sosyal medya ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar, Ebrar’ın eli dolu olduğu için İlkin Aydın’ın elini tutmadığını savundu.

Bazı kesim ise ‘Helal olsun’ yorumlarını yaptı.