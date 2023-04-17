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Dünyanın gözü Türkiye’de… Politico adını koydu: 2023’ün en önemli seçimi! New York Times’tan dikkat çeken analiz

Dünyanın gözü Türkiye’de… Politico adını koydu: 2023’ün en önemli seçimi! New York Times’tan dikkat çeken analiz
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17 Nisan 2023 - 11:33

Türkiye seçim için geri sayıma geçti… Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye’ye çevirmiş durumda. ‘2023’ün en önemli seçimi’ değerlendirmesi yapan Politico, seçimin dünya sahnesinde önemli sonuçları olacağını yazdı. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’tan ise dikkat çeken bir analiz geldi…

Dünya Ankara’daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023’ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye’yi mercek altına alan Politico ‘2023’ün en önemli seçimi: Türkiye’ başlıklı bir analiz yayınladı.

‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önümüzdeki ay yapılacak seçimler çok büyük tarihi öneme sahip’ diyen Politico seçimin Dünya sahnesinde önemli sonuçları olacağının altını çizdi.

Seçimin son dönemin en çekişmeli yarışlarından birisi olması beklendiğini belirten Politico, ‘Seçim, Avrupa ve Orta Doğu’da güvenlik üzerinde büyük bir baskı oluşturacak’ dedi.

Nektaria Stamoli imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi;

‘Kimin seçileceği, Türkiye’nin NATO ittifakındaki rolünü; ABD, AB ve Rusya ile ilişkileri; göç politikası; Ankara’nın Ukrayna’daki savaşta oynadığı rol; ve Doğu Akdeniz’deki gerilimleri nasıl ele aldığını belirleyecek.’

 

Dünyanın gözü Türkiyede... Politico adını koydu: 2023ün en önemli seçimi New York Timestan dikkat çeken analiz

 

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT) ise şu değerlendirmede bulundu;

’14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri ve ABD’nin NATO müttefiki olan Türkiye’yi büyük ölçüde yeniden şekillendirebilir.’

NYT haberinde Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılından bu yana en büyük muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) lideri olduğunu belirtti ve ‘Erdoğan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından düzenli olarak sandıkta mağlup edilmektedir’ dedi.

‘2009 yılında Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en büyük şehri ve ekonomik motoru olan İstanbul’un belediye başkanlığı yarışını kaybetti’ denilen haberde şu ifadeler yer aldı;

‘Partisinin adayları da 2014’te İstanbul’da ve 2014 ve 2018’de Sayın Erdoğan’a karşı cumhurbaşkanlığı yarışlarında kaybetti.’

CHP’nin 2011’den bu yana dört seçimde Meclis’teki sandalyelerini önemli ölçüde artırmayı başaramadığını yazan NYT ‘CHP, iki kez de Erdoğan’ın yetkilerini genişleten referandumları engelleyemedi’ dedi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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