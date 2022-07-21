Dünya bu kareleri konuşuyor…

Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile 24 Şubat’ta başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Binlerce cana mal olan savaş sivil ölümlerine neden olmayı da sürdürüyor.

Batı’nın silah yardımları sonrası Ukrayna’daki hedeflerinin doğu bölgeleri ile sınırlı kalmayacağını açıklayan Rusya Harkiv’i hedef aldı.

OĞLUNUN ELİNİ BIRAKMADI

New York Post’ta yer alan habere göre, saldırıda ölenlerin arasında 13 yaşındaki bir çocuk da yer aldı.

Oğlunun cansız bedeninin yanından bir an olsun ayrılmayan acılı baba onun elini uzun süre tuttu.

O anlar çevredeki foto muhabirlerin objektiflerine yansıdı. Gelen bu görüntü kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken savaşın çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Daha sonra cesedi morga kaldırmak için gelen görevlilerin uzun süren ikna çabaları sonrası acılı baba oğlunun götürülmesine izin verdi.

TÜM DÜNYADA MANŞET OLDU

Bu kareler dünyanın dört bir yanında manşet olurken görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Rusya, kısa süre önce Ukrayna’nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini vurmuştu.

Saldırıda 20’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, down sendromlu dört yaşındaki Liza Dmitrieva ve annesi Irina Rus füzelerinin hedefi olmuştu.

Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu saldırısını terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Rusya ise füze saldırısında Ukraynalı ordu mensupları ve yabancı silah tedarikçilerinin hedef alındığını öne sürmüştü.