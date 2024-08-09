Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Geçtiğimiz haftadan bu yana sert yükselişler sergileyerek rekor tazeleyen dolar kuru, dün itibariyle daha yatay bir seyir sergiliyor. Hafta başında piyasalarda yaşanan sert kayıplarla beraber dalgalı seyre maruz kalan dolar kuru, piyasaların dizginlenmesiyle sakin seyre geçti.

Dünü 33,38 – 33,54 aralığında geçiren dolar kuru bugün sabah 33,52 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran Euro/TL, Çarşamba gününden bu yana rekorlarına mola vererek yatay seyre geçti.

Dünü 36,50 36,82 aralığında geçiren Euro/TL, bugün aynı saat diliminde 36,63 seviyesinde dizgin bir seyirde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları 233 bin ile beklentilerin altında kaldı. Bu veri yılın bu dönemlerinde özellikle yaz tatili için okulların kapanması ve otomobil fabrikalarındaki yeniden yapılanmasından dolayı dalgalı bir seyir sergileyebilir.

Yurtiçi tarafta ise yılın 3. Enflasyon raporu verisi toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sene sonu enflasyon tahminini paylaştı.

TCMB sene sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025’te yüzde 14, 2026’da ise yüzde 9 düzeyinde bıraktı.

Bugün ise gündem veri bakımından zayıf.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.