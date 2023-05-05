Diyanet’ten Atatürk’e ‘deccal’ diyen Nurculara jest

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılması talimatı verdiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılacağı ortaya çıktı. Duyuruyu ise eski AKP milletvekili Said Yüce yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Yüce, “Said Nursi Hazretlerinin eserleri Risale-i Nur’lardan bir kısmı, Diyanet İşleri ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılmıştı. Sayın Ali Erbaş ile görüşmemizde bugün itibariyle Lem’alar ve Asa-yı Musa’nın ilk defa basılması, mevcudu bitenlerin yeniden basılması için talimat verdiğini söyledi” dedi.