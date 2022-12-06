Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yunanistan mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan adalarındaki askeri tatbikata tepki gösterdi ve ‘Ya geri adım atın ya da gereğini yaparız’ dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle;



Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor. Barışı aslında istemeyen Yunanistan yapıyor. Haksız, hukuk, argümanı ortaya koyamıyor. Bizim güvenliğimize yönelik olumsuz adımlar atıyorlar.

Sessiz kalmamız mümkün değil. Ya geri adım atarlar ya da biz gereğini yaparız. Rüzgar eken fırtına biçer. Bir gece ansızın…

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

İSVEÇ ve FİNLANDİYA’nın üyeliği ve NATO’nun genişlemesine karşı değiliz nacak. Her iki ülkede de terör örgütleri vardı.

Biz iki ülke arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak görüntüde Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç’in atması gereken daha öncemli adımlar var.

Adını verdiğiniz şahsın Türkiye’ye iadesi önemli. Bu kişi bizim listemizde değildi. Ancak listedeki isimlerin de iadesinin yapılması gerekiyor.

Yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içerisindeyiz. Üyelik konusu onların şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bunu dostane bir ortamda kendileri ile paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz.