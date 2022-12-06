Sadece grip olduğunu sanmıştı, iki kolunu ve iki bacağını kaybetti!

Başta sadece grip olduğunu düşündüğü hastalığı nedeni ile hastaneye kaldırılan ve 2 kolu ve 2 bacağı kesilen 42 yaşındaki Alex Lewis yeniden İngiltere gündeminde…

Şimdilerde İngiltere’nin Stockbridge kentinde karısı Lucyve 12 yaşındaki oğlu Sam ile mutlu bir hayat sürdüren 42 yaşındaki Alex Lewis 2013 yılında ölümün kıyısından dönmüştü. GRİBE YAKALANDIĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜ, DURUMU GİDEREK AĞIRLAŞTI



2013’ün Kasım ayında ‘gribe’ yakalandığını düşünen Alex başta bunu çok ciddiye almadı. Ancak bir haftada normale dönmesi beklenirken grip 10 gün boyunca giderek daha da ağırlaşmaya başladı. BİR SABAH ACI İLE UYANDI, VÜCUDU MORARMAYA BAŞLAMIŞTI



Alex sağlığının ciddi anlamda bozulduğunu bir sabah acı içinde uyanıp cildindeki morarmayı fark ettiğinde anladı. Acilen hastaneye kaldırılan adam Step A enfeksiyonuna yakalanmıştı ve bunun farkında değildi.Üstelik son günlerde İngiltere’nin yeni kabusu haline gelen Step A enfeksiyonu ilerlemiş ve ‘Septisemi’ye neden olmuştu. Septisemi, enfeksiyonun kan dolaşımına katılıp tüm vücuda yayılması anlamına gelir. Enfeksiyon kan dolaşımına katıldığında, bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunmak için kana çok fazla kimyasal madde salgılar. Bu da bütün vücut kısımlarında yaygın bir inflamasyona ve pıhtılaşmaya yol açar.

MAKİNEYE BAĞLANDI, DOKTORLAR YAŞAMASI İÇİN SADECE YÜZDE 3 ŞANS VERDİ



Doktorların yaşaması için sadece yüzde 3 şans verdiği Alex, sadece saatler içinde yaşam destek ünitesine bağlandı. 2 KOLU VE 2 BACAĞINI KAYBETTİ, ENFEKSİYON YÜZÜNDE DE HASARA NEDEN OLDU Sonraki aylarda bir dizi ciddi ameliyat geçiren adam, verdiği yaşam savaşında 4 uzvunu kaybetti. Enfeksiyon, kolları ve bacakları kesilen adamın yüzünü ve ağzını da harap etti. Doktorlar genç babanın yüzünü kurtarabilmek için rekonstrüksiyon ameliyatı gerçekleştirdiler.

YENİDEN ÜLKE GÜNDEMİNDE



Neyse ki Alex tüm yaşadıklarına rağmen kurtuldu ve hayatını kendi gibi insanlar için bağış toplamaya adadı. İngiltere’de bir sağlık krizi haline gelen ve 8 çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan Strep A enfeksiyonu 42 yaşındaki adamı yeniden ülke gündemine taşıdı. Strep A kurbanı adam hayatını kaybeden küçük çocukların haberlerini gördükten sonra anne babaları hastalık konusunda uyardı.