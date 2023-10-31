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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar

Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2023 - 18:08

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında önemli bir detay ortaya çıktı.

Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 1

Dilan Polat ve ailesinin soruşturulduğu inceleme kapsamında, şirketlerinin aranacağı sabah, soruşturma savcısına bir ihbar yapıldı.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 2

İhbarda, Polat çiftinin bazı evrakları şirketlerden kaçırdığı ve Dilan Polat’ın kayınpederinin yaşadığı villaya saklandığı iddia edildi.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 3

Polis, villanın bahçesini kazarak toprak altında evrak aradı.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 4

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 5

Dilan Polat’ın şirketlerine baskın yapıldığı sırada, soruşturmayı yürüten savcıya bir ihbar ulaştığı, ihbarda Polat ailesinin şirketlerdeki bazı evrakları kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı adres de gösterdi. Evrakların Dilan Polat’ın kayınpederinin evine götürüldüğünü söyledi.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 6

Bir delile rastlanmadı
Kanal D Haber’in haberine göre, savcının talimatı üzerine polis ekipleri, Sancaktepe’deki bir sitenin içerisinde bulunan kayınpeder Sezgin Polat’ın villasına giderek önce evin içinde bir arama yaptı ama herhangi bir delile rastlamadı.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 7

Ekipler bu sefer de savcının izni ile kaçırıldığı iddia edilen evrakları bulmak için villanın bahçesinde kazı çalışmasına başladı.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 8

Fakat polis hiçbir bulguya rastlamadı.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 9

Dilan Polat eşi Engin Polat’la birlikte sosyal medyadan bir açıklama yaparak “Aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız ve gösterişlerimiz olmuştur. Haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik” demişti.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 10

Açıklamanın devamında Polat, “MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 11
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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 12
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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 13
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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 14
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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 15
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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar; kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar - Sayfa 16

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